I intervjun som vi gör varje söndag i SvD Mat & resor får kockar svara på vilken matstad som i deras ögon är världens bästa. Svårt förstås, och jag skulle säga att Tokyo leder ligan hittills. Men genomtrevliga Tareq Taylor (årets julvärd!) tyckte som jag: ”San Sebastián, hands down. Var annars kan man hoppa mellan fantastiska pintxosställen och fortsätta gatan ner en till trestjärnig restaurang och däremellan surfa på dagarna?” Helt rätt. Jag har visserligen inte varit i Tokyo men jag längtar alltid tillbaka till San Sebastián. Vädret är ärligt talat inte mycket bättre än i Sverige, men där blir till och med stormarna som drar in från Biscayabukten en sevärdhet. Och även om de trestjärniga restaurangerna är dyra där också, är det halva priset mot Frantzén. Åtta tips till San Sebastián/Donostia hittar ni i länkarna längre ner, liksom vilka städer som är kocken Per Morbergs favoriter. Han sa Tokyo ... och tre till.

I väntan på resor och restaurangmat kanske det kan passa med en jättegod lax och ett friskt, elegant vitt från Languedoc-Roussillon?