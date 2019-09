Gränsen mellan hotell och konstgalleri blir allt mer hårfin. SvD Resor listar åtta boenden för dig som vill övernatta mitt i konsten.

Puro Vik, Chile

Mitt i vinregionen Millahue Valley, två timmars bilresa från Santiago de Chile, öppnade nyligen vinmakaren och konst-samlaren Alexander Vik sin sjätte boutiqueresort som en ursäkt för att handla lite mer konst. Puro Vik består av nitton perfekt kurerade glasbungalows som var och en hyllar olika konströrelser. Välj mellan fransk 1700-talsdesign, Roy Lichtenstein och popkonst eller den sinnes-utvidgande hologramvillan med verk av Dominique Mulhem. För en något mer dämpad vistelse rekommenderas Hiroshigevillan med japansk inredning och ovärderliga verk av bildkonstnären Utagawa Hiroshige som sällan syns utanför museer. I övrigt bjuder Puro Vik på hänförande vyer över vindalen, två utmärkta restauranger med från-gård-till-bord-koncept samt vin-spa.

Adress: Millahue Valley.

Swatch Art Peace Hotel, KIna

Foto: Jim Lok

Swatch Art Peace Hotel är något av ett modernt kinesiskt svar på New Yorks legendariska Chelsea Hotel – minus rock’n’roll-dekadens. Här finner man lång-tidsboende konstnärers hem och ateljéer intill lyxiga sviter där vem som helst kan övernatta. Perfekt för den som vill komma nära husets kreativa livsstil och kika på utställningar med sam-tids-konst från hela världen. När byggnaden uppfördes i början av 1900-talet kunde den stoltsera med Shanghais första takbar. Den är fortfarande i bruk, utnämns ofta till en av världens bästa och bjuder på förnämlig utsikt över Bund och skyskrape-täta Pudong. Som namnet antyder är den schweiziska urtillverkaren delägare i hotellet och således finns hela fyra klockbutiker i gatu-planet. Ett måste för klockbesatta.

Park Hyatt New York, USA

Familjen Pritzker, ägare av Hyattkedjan, insåg tidigt värdet av exklusiv konst. 1998 köpte de en Gerhard Richter för 2,2 miljoner dollar som efter att ha gjort succé på Park Hyatt Chicago såldes för 37 miljoner dollar. En pr-mässig fullträff på alla vis.

Idag ger Hyatt ut egna konsttidningen ArtPHaire och på flaggskeppet Park Hyatt New York är konsten en integrerad del av Pritzker Price-vinnande Christian de Portzamparcs arkitektur. Konstsamlingen består av 350 verk, flera av dem specialgjorda för hotellet, med fokus på samtida amerikanska namn som Ellsworth Kelly, Sol LeWitt och Richard Serra. Den som tycker att Park Hyatts rumspriser är i häftigaste laget nöjer sig med att insupa konsten över en drink i loungen Living room.

Adress: 153 West 57th St, New York.

Arthotel Tornedalen, Sverige

Vad vore hotellvärlden utan sina visionärer? Gunhild Stensmyr växte upp i den lilla byn Risudden i Tornedalen, flyttade sedermera till Skåne där hon tillbringade 40 år som konsthallschef innan hon 2009 återvände hem med en till synes omöjlig dröm: att förvandla Risudden till internationell kulturdestination. Givetvis är hon på god väg att lyckas. Första steget blev att köpa ett antal trähus och förvandla dem till Arthotel Tornedalen. Hotellet, bestående av fyra sovrum, bibliotek och matsal, är renoverade med en osviklig känsla för stil där varenda detalj är handplockad för att ge en helhetsupplevelse av form och konst i naturlig miljö. Nu väntar nästa steg: bygget av Konsthall Tornedalen på andra sidan vägen. När det står klart lovar Gunhild en kulturinstitution i världsklass, förstås.

Château La Coste, Frankrike

Foto: Simon Schwyzer

Vissa excentriska vingårdar spelar klassisk musik för sina druvor. På Château La Coste får man dem att trivas med hjälp av konst. Den stora, biodynamiska anläggningen är ett mellanting av konst- och vingård och utspridda på ägorna finns en samling jättelika installationer och skulpturer signerade bland andra Ai Weiwei, Paul Matisse och Tracy Emin. Vänner av arkitektur kan se fram emot Tadao Ando-ritade konsthallen Centre d’Art som tycks flyta i en pool, Renzo Pianos fotogalleri och Jean Novels futuristiska vinkällare i glas och stål. För två år sedan utvidgades verksamheten med ett efterlängtat hotell, Villa La Coste, vars 28 nedtonat eleganta och konstfyllda sviter blickar ut över dalen och Mont Ventoux.

Adress: Aix-en-Provence.

The Tsitouras Collection, Grekland

Grekiske konstsamlaren Dimitris Tsitouras hade inga som helst planer på att bli hotelier. Enda anledningen till att han köpte ett par 1700-talshus på Santorini var att han behövde ett vackert hem för sin konstsamling. Men så träffade Tsitouras modeskaparen Gianni Versace som föreslog att han skulle förvandla egendomen till hotell – och därmed var The Tsitouras Collection fött. 34 år senare är hotellet fortfarande ett av Kykladernas mest smakfulla, Architectual Digest-värdigt inrett med hjälp av designgurun David Hicks och fyllt av ikoner, statyer och konst från den grekiska historien. Samlingen med artefakter från Santorini har vid det här laget vuxit sig så stor att Tsitouras just nu bygger ett särskilt museum för dem. Tills dess njuter vi av verken från katedralliknande sviten House of winds.

The Fife Arms, Skottland

Skotska höglandets knappt årsgamla hotelltillskott The Fife Farms har beskrivits som visuell extravagans som snuddar det makabra. Och nog är det extravagant alltid. Ägarna Iwan och Manuela Wirth, tillika grundare av internationella konstgalleriet Hauser & Wirth, har fyllt ett 1800-talsresidens med 14 000 konstverk och unika objekt i ett anti-minimalistiskt stilkrig där deta aldrig kan bli för många färger och mönster. Ja, det är en Picasso som hänger i loungen, en Lucian Freud i receptionen och en Brueghel i matsalen. Kinesiske Zhang Enli har målat det hallucinatoriska taket i Drawing room och i ett av sovrummen hänger Viktoria av Storbritanniens vattenfärgsmålning av ett hjorthuvud. Du tror kanske att du sett allt i hotellväg. Men vi lovar, The Fife Arms liknar inget annat.

The Official State Hermitage Hotel, Ryssland

Nej, det går inte att övernatta på Eremitaget i Sankt Peterburg. Men nästan. Sedan fem år till-baka är konstmuseet delägare i femstjärniga Official State Hermitage Hotel, beläget i ett praktfullt 1800-talsresidens vid Pravda Ulitsa. Någon större mängd av konstsamlingen har tyvärr inte fått följa med, men likväl är hotellet en skickligt gjord förlängning av museet, inrett som en hyllning till Vinter-palatset med stora mängder bladguld och marmorpelare, grandios lobby och personal iklädd uniformer skapade efter de dräkter som tsarernas serveringspersonal i Vinter-palatsets bar. För den optimala tsarupplevelsen rekommenderas Eremitagetsviten, två barock-inredda våningar med hand-snidade italienska trämöbler. En shuttlebuss kör hotellgäster till museet och med vip-biljett i handen slipper du de beryktade köerna.