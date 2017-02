Världens 7 lyxigaste flygkabiner

Specialtränad butler, spa på 12 000 meters höjd och rosbeströdda dubbelsängar. Förstaklassupplevelsen har aldrig varit bekvämare.

En jobbig flygresa kan knocka vem som helst. Smaklös mat, noll benutrymme och en granne som sparkar på ryggsätet. Men med ett par extra nollor på bankkontot kan du välja och vraka mellan osannolikt lyxiga flygupplevelser i första klass.

Foto: Pressbild/Qantas

7. Qantas Airways

Luta dig långsamt tillbaka i de rymliga sätena gjorda av mjukt fårskinn och beställ in ett glas bubbel. Du anländer garanterat utvilad till din destination när du reser med Australiens största flygbolag Qantas. Sätena går att rotera åt alla håll och naturligtvis kan du fälla dem bakåt så du riktigt kan sträcka ut benen. Utöver det står en LCD-tv till ditt förfogande samt ett lyxigt toalettkit och en pyjamas för den som tänkt sova sig igenom hela resan. Men gör inte det, för tiden spenderad i den här förstaklasskabinen en del av hela reseupplevelsen.

Foto: Air France/Pressbild

6. Air France

Inredningen i Air France lyxkabiner, som går under namnet La Première, stavas mjuka vita linjer och dimmat ljus. Här bokar du in dig på en privat svit där det ingår egen garderob, säten som kan göras om till sängar och en ottoman om du vill bjuda in en mindre lyckligt lottad vän från ekonomiklass. Kostar upp till 10.000 dollar, en väg.

Foto: British Airways/Pressbild

5. British Airways

De har kallats för flygkabinernas Rolls Royce och vi förstår varför. Den mörka inredningen på flygbolagets 787–9 Dreamliner bjuder in till lugn och avslappning. Passagerare erbjuds ett personligt skåp för sina värdesaker, en spegel som kan vikas upp för en snabb uppfräschning och en egen touch screen-tv. Vill du ligga ner hjälper personalen dig att göra om sätet till en 198 centimeter lång säng.

Foto: Cathay Pacific/Pressbild

4. Cathay Pacific

Cathay Pacific är framröstat som en av världens säkraste flygbolag att resa med och har sitt huvudsäte i metropolen Hong Kong. Men det är inte bara tryggheten som gör att vi njuter lite extra när vi står vi gaten för att boarda planet. Inne i kabinen väntar mjuka läderfåtöljer, ett skönhetskit från Aesop samt ett pyjamaskit i 100 % bomull. Fåtöljerna transformeras enkelt till sängar med tjocka dunmadrasser.

3. Emirates

Egen mini-bar, mat i världsklass och privat garderob. Som om inte detta vore nog så erbjuder flygbolaget Emirates sina passagerare i första klass ett besök på flygplanets egna spa. Här kan du duscha på 12 000 meters höjd och njuta av en arsenal av toalettartiklar från exklusiva Bvlgari. Nyligen lanserade de dessutom världens första fuktgivande pyjamas. Tyget ska hålla resenärernas hud återfuktad under hela flygresan. Och ja, du får ta med den hem.

Foto: Alamy

2. Singapore Airlines

Om de vanliga förstaklasskabinerna inte faller dig i smaken kan du alltid checka in dig på någon av flygbolaget Singapore Airlines privata sviter. Här drar du enkelt i en skjutdörr för att separera dig från de övriga passagerarna. De individuella små sviterna, inredda i materialen trä och läder för att skapa en lyxig och mysig känsla, är designade av den franske yachtdesignern Jean-Jacques Coste. Flyger du med en partner kan de små lyxsviterna byggas ihop så ni kan dela på en dubbelsäng.

Foto: Ethiad/Pressbild

1. Ethiad Airways

Förenade Arabemiratens största flygbolag stavas Ethiad Airways och har sin huvudsakliga flyghubb i Abu Dhabi. De har satsat rejält på att positionera sig som ett av världens lyxigaste flygbolag. Här kan passagerare boka in sig på den tre rum stora sviten The Residence. Till förfogande finns en specialtränad butler och en kock som kommer göra allt för att just du ska få en minnesvärd flygtur. I vardagsrummet dukas det upp en intim middag för två, i badrummet finns dusch för den som vill anlända fräsch och i sovrummet väntar en dubbelsäng och frukost på sängen om man så vill. De små fyrkantiga metallådorna med plastbestick känns långt borta. Likaså kön till toaletten. Och irriterande medpassagerare...