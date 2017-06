Världen sörjer Nyqvist: ”Ägde filmduken”

Den skotska filmstjärnan Gerard Butler spelade i ubåts-actionfilmen Hunter Killer tillsammans med Michael Nyqvist. I ett videoinlägg på Twitter säger han så här om den folkkäre skådespelarens bortgång:

”Sänder mina kondoleanser till Michael Nyqvists familj. Han var en extremt begåvad och fantastisk människa. Mitt hjärta brister.”

Sending my condolences to Michael Nyqvist and his family. Incredibly talented and an extraordinary human being. My… https://t.co/jahfir1tfs