Världen sörjer Linkin Park-sångaren

Född: 1976 i Phoenix, Arizona

Karriär: Sjöng bland annat i Dead by Sunrise, men var mest känd för sina insatser i Linkin Park. Bandet grundades 1996 och släppte sitt stora genombrottsalbum "Hybrid theory" 2000. Sedan dess har gruppen gett ifrån sig ytterligare sex plattor, där den senaste – "One more light" – släpptes i våras. Musikvideon till låten "Talking to myself" släpptes bara några timmar innan nyheten om Chester Benningtons död.

Familj: Chester Bennington var gift två gånger och lämnar sex barn efter sig.

Källa: AFP