Världen ligger för Larssons fötter

Född 1997 i Stockholm.

Slog igenom i TV4-programmet "Talang" 2008.

Gav ut debut ep:n "Introducing" 2013, med succésingeln "Uncover".

Första fullängdsalbumet "1" släpptes 2014.

Hennes musik har strömmats över en miljard gånger på Spotify.

Gjorde tillsammans med David Guetta den officiella låten "This one's for you" till fotbolls-EM, värmde i somras upp för Beyoncé vid världsstjärnans konsert på Wembley och har uppträtt i Ellen DeGeneres och Jimmy Fallons pratshower.

Aktuell med nya albumet "So good" som släpps på fredag.