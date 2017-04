Norberg (numera med annan frisyr) Foto: Gunnar Lundmark

Johan Norberg är populär och hans senaste bok ”Progress” (på engelska, ”Framsteg” på svenska) har uppmärksammats internationellt för sin plädering för det faktum att världen faktiskt blivit bättre, inte sämre.

Katrine Marçal intervjuade honom härom dagen på EFN och hon ställde en intressant fråga som jag funderat över sen dess. Norbergs böcker recenseras och kommenteras i världens ledande tidningar och tidskrifter - men varför inte på de svenska dagstidningarnas kultursidor?

Norberg blev riktigt ställd av den frågan; annars brukar han ha svar på det mesta vilket han demonstrerade i morse när Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall samtalade med honom för sin podcast Karin.

Katrine fick hjälpa till och de kom då gemensamt fram till att Norbergs bok kanske innehåller för mycket fakta.

Tittar man på kapitelrubrikerna så är det onekligen så (Food, Sanitation, Life expectancy,Poverty,Violence,The environment,Literacy,Freedom,Equality, The next generation) att det är fokus på fakta.

I det avslutande, sammanfattande kapitlet citerar Norberg det en författarkollega i sanningssägarbranschen fått höra av sin förläggare:

”Vi kommer att publicera din bok, men om du hade skrivit en bok som förutsåg jordens undergång kunde du ha blivit riktigt rik”.

Norbergs epilog inleds med ett citat från en antik stenskrift daterad till 3 800 år före Kristi födelse:

We have fallen upon evil times and the world has waxed very old and wicked. Politics are very corrupt. Children are no longer respectful to their parents.”

Kanske är det dags också för kultursidornas redaktörer att åtminstone ibland inte bara ägna sig åt sådana antika känslor?