I år ger flera rökskadade vingårdar i Sonoma och Mendocino druvor som måste kasseras för att de smakar rök.

Jag skriver ”kan ha” för om det tvistar både de lärda och de mindre lärda men mäktiga. Skogsbränder har alltid förekommit i Kalifornien och är en del av ekosystemet. Men tidpunkten för bränderna har ändrats. Flera skogsbränder startade redan i augusti på grund av extrema åskoväder. Det är ovanligt tidigt, långt innan de regn som vanligen bromsar upp brändernas framfart i slutet av oktober, och före eller mitt under skörd. Förutom direkta bränder är också röken ett problem. I år ger flera rökskadade vingårdar i Sonoma och Mendocino druvor som måste kasseras för att de smakar rök.

Efter en vår och sommar med stängda vinerier på grund av covid-19 kom de tidiga och allvarliga bränderna som ytterligare utmaningar. Kalifornierna är dock luttrade. På min fråga svarar de att de generellt sett tycker att lokala myndigheter sköter sig och tar problemen på allvar. Delstatens vinmakare borstar askan av sig och fortsätter göra det de är bäst på: goda viner för framtiden, om än i något mindre kvantiteter just i år. Ja, mitt i allt detta gasar de sig ur uppförsbacken och anordnar särskilda vinveckor på krogar både i Sverige och över hela världen under november månad för att ytterligare sprida bilden av sig själva som överlevare. Spana gärna efter California Wine Weeks om du är nyfiken.

”This is just a bump on the road” som en vinmakare lär ha uttryckt det efter att halva vingården brunnit ner. Men det är samtidigt en ”bump” som enligt vinmakarna i Kalifornien beror på klimatförändringar – förändringar som de tänker fortsätta ta på största allvar.