Varje vårdbeslut är unikt, oavsett ”biologisk ålder”

Socialstyrelsen publicerade före helgen ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”, ett riktningsgivande dokument framtaget under ledning av filosofiprofessorn Lars Sandman. Anledningen till att det kommer just nu är förstås hotet att coronan överväldigar sjukvården.

Dokumentet är klargörande till sin logik. Första steget är att utöka resurserna, för att undgå de värsta prioriteringarna mellan individer i behov av vård.