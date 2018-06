Varför slapp Böhmen undan digerdöden?

Ja, åtminstone tjeckerna i Böhmen. Men de var inte ensamma. Milano kom lindrigt undan, liksom delar av Nederländerna och flera områden i Centraleuropa, särskilt i södra Polen. Würzburg hade lägre folkminskning än flertalet tyska städer, liksom ett antal orter i Schlesien. Men tjeckernas städer och byar förefaller ha varit exceptionellt lyckligt lottade. De enda städer i nuvarande Tjeckien som bevisligen drabbades av digerdöden är Brno och Znojmo i Mähren, som enligt urkunder från den 6 respektive den 21 december 1351 hade blivit ödelagda per pestilenciam, "av pesten". Visserligen påstår krönikören Beneš av Weitmile något decennium senare att Böhmen drabbades av pesten redan 1348 och att sjukdomen höll sig kvar i landet i hela fjorton år, men källvärdet i denna uppgift är begränsat. Beneš skrev under inflytande av den skräck som spreds med epidemierna i Europa under decennierna efter digerdöden, farsoter som inte heller Böhmen förskonades från (allra värst drabbades landet år 1380). För själva digerdöden saknas samtida rapporter från Prag – som hade ett universitet och gott om skrivkunniga observatörer – om att en fruktansvärd epidemi skulle ha drabbat staden.