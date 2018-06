Varför ska Marionettmuseets unika samling ligga i ett lager?

Sammanslagningen under förra decenniet av diverse fantastiska kulturinstitutioner under Musikverket i syfte att "rädda" dem från utplåning är i och för sig en monumental skandal. För den uttrycker nationens kulturpolitiska värdering av dagens och gårdagens kultur. Landets konstarter, musik, teater, marionetteater, sång med mera anses kunna stuvas under gemensamt tak och administration: så blir det ju alltid billigare fast det blir dyrare.