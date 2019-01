Flyget till New York ställdes in med tre timmars varsel. Ett tekniskt problem var orsaken. Informationen kom i ett sms, och pengarna för biljetten skickades tillbaka. Bara någon minut senare dök riktad reklam upp på Facebook: ”Airhelp. Du kan ha rätt till 600 euro.” Genom en app kunde jag ladda upp de dokument som företaget behövde för att få ut extra ersättning från flygbolaget. Frågan behandlas just nu. Allt tyder på att jag kommer få sedlar i hatten.