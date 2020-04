”Varför ska inte lagen gälla vården, Nässén?”

Coronakrisen har visat att vi behöver samarbete i sjukvården, inte konkurrens. Det är akutsjukhusen som drar det stora lasset nu, sjukhus som Moderaterna och de andra blågröna partierna i Region Stockholm har gett svältbudget i flera år. Vården måste styras och ges efter behov. Inte efter lönsamhet. Det är därför vi inte vill att våra skattepengar går till aktieutdelning eller att personer med privata sjukvårdsförsäkringar prioriteras före patienter med större behov. Tobias Nässén kanske bör fundera över varför han varje gång måste rycka ut och försvara dessa fundamentala ojämlikheter i sjukvårdssystemet.

När vinstintresset och affärstänket letat sig in i sjukvården blir vissa patienter lönsamma medan andra en ren förlustaffär. Vårdanalys konstaterar i sin rapport att sjukvårdsförsäkringar inte ges på lika villkor eller efter behov. Tvärtom. Därför måste alla former av intåg av privata sjukvårdsförsäkringar i vår offentliga sjukvård stoppas. Tobias Nässén och Moderaterna har i stället gett vårdföretag och försäkringsbolag en öppen dörr rakt in i vår offentliga sjukvård i Stockholm.