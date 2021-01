Varför säger poliserna: ”ni har rätt att tiga”?

Fråga: ”I amerikanska filmer och polisserier på tv vräker poliserna ideligen ur sig en ramsa som inleds med orden ’you have the right to remain silent’. Hur länge har de gjort så? Och varför?”

Dick Harrison: Det poliserna gör är att läsa upp en rättighetsförklaring – de förklarar för den gripna eller den gripne att vederbörande har ett antal specificerade rättigheter, framför allt rätten att tiga och rätten till en advokat. Ofta lyder det så här: