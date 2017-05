2017 hände något: plötsligt poserar alla supermodeller och Instagramstjärnor med en cigarett i handen. Världens just nu kanske hetaste modell – Bella Hadid – röker i både den nya Chrome Hearts-kampanjen och i sin kalenderplåtning för Love Magazine. Samtidigt poserar kändisar som Elsa Hosk, Kylie Jenner och Sofia Richie regelbundet på Instagram med cigaretten som rekvisita.

Den ohälsosamma trenden nådde sin kulmen på The Met Gala i New York under våren när Hollywoodskådespelerskan Dakota Johnson, popstjärnan Rita Ora, Paris Jackson och Bella Hadid postade bilder på sig själva rökande inne på toaletten.

Rökning är dödligt och skadar direkt omgivningen. Så när Kylie Jenner och Bella Hadid poserar med cigaretter – tillsammans har de 115 miljoner följare som kopierar deras kläder, matvanor och åsikter – blir det än farligare.

Kylier Jenner i en post från sin instagram.

WHO rapporterar att cirka sex miljoner människor dör av rökning varje år världen över. Fler än 600 000 av dessa personer dör på grund av passiv rökning.

Så varför denna trend? Verksam inom modebranschen tror sig Carrie Goldberg – redaktör på Harper’s Bazaar – ha en teori.

– Det finns en direkt sex appeal i att se någon röka på ett fotografi, säger hon. Det är ett sätt att, utan ord, säga att det är bra att vara lite farlig. Tyvärr har cigaretter en cementerad roll i konst- och modevärlden. Nu har vi än mer ansvar att vara återhållsamma med hur och när de används som rekvisita i modestyling.