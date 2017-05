Gravid kvinnor får höra föråldrade och felaktiga uppgifter från både sjukvård och myndigheter. Foto: JESSICA GOW / TT

Att bli med barn är lite som att själv bli ett barn. Så beskriver amerikanska Emily Oster, ekonom på Harvard, sin egen upplevelse i ”Expecting better: why conventional pregnancy wisdom is wrong – and what you really need to know” (Penguin 2013): ”Det var alltid någon som sade till dig vad du skulle göra. Det började direkt.” Som ekonom var hon van att se risker som en glidande skala. Så gott som alla beslut är avvägningar. Men som gravid förväntades hon acceptera en lång lista med absoluta regler. Frågan om varför något fanns på listan bemöttes sällan särskilt väl. Hur stor risk? ”Ganska stor”. Vad betyder det mer exakt, undrade Oster? Eftersom svaren uteblev tog hon reda på det själv. Resultatet blev en bok.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Detta är inte bara ett amerikanskt fenomen. Även i Sverige är många av rekommendationerna som ges till kvinnor under deras graviditet föråldrade eller rentav ovetenskapliga.

”Drick er inte så berusade så att ni ramlar. Fallet kan skada fostret.”

Annons X

När en vän till mig berättade för sin läkare att hon ville planera ett kejsarsnitt fick hon svaret att det var förknippat med flera risker. Men eftersom hon är en vuxen kvinna som är van att fatta sina egna beslut nöjde hon sig inte med det svaret. Hur stor risk? Det kunde inte överläkaren hon pratade med svara på. De bad att få ringa tillbaka, vilket de också gjorde med korrekta siffror. Och den ökade risken? Socialstyrelsen skriver i sin rekommendation att ”det vetenskapliga underlaget i den aktuella frågan är bristfälligt. Vi vet med andra ord för lite om effekterna av olika förlossningssätt för att få en heltäckande bild av risker och fördelar med de olika alternativen”. Men ett par stycken längre ned i dokumentet påstår de, i motsats till vad de själva just skrivit, att ett planerat kejsarsnitt innebär ökad risk för både barn och mor. Båda utsagorna kan omöjligen stämma samtidigt. Inte undra på att många blir förvirrade när inte ens den officiella rekommendationen kan hålla med sig själv.

Samma forskning som visade att supande skadar barnet visade att det är ofarligt att dricka måttligt.

”Drick er inte så berusade så att ni ramlar. Fallet kan skada fostret.” Det var det råd min svärfar lärde sig att ge gravida kvinnor, när han utbildade sig till gynekolog i slutet av 1960-talet. Det dröjde till 1973 innan man kunde slå fast att barn kan ta skada om mamman dricker under graviditeten. Sedan dess har rekommendationerna skiftat. I dag rekommenderas kvinnor att helt avstå alkohol både under tiden de försöker bli gravida och under graviditeten, enligt Vårdguidens hemsida (1177.se). Men varför? Det finns inget vetenskapligt stöd för detta. Samma forskning som visade att supande skadar barnet visade att det är ofarligt att dricka måttligt.

Tumregeln, enligt forskningen Oster samlat, är max ett glas vin ett par gånger i veckan under första tredjedelen av graviditeten, och ett om dagen efter det. Varför säger man inte sanningen om detta? Tror man att inte kvinnor själva klarar att reglera sitt drickande?

I Sverige erbjuds gravida kvinnor fostervattenprov när de fyllt 35. Varför just vid 35? Jo, då är det ungefär 0,3 procents risk att barnet får Downs syndrom. Då anser man att det är värt risken med fostervatten- eller moderkaksprov, där risken för missfall ligger på 1 på 100, enligt Vårdguiden (och flera sjukhus, samt SVT). Men stämmer något av detta?

Nej. För det första stämmer inte missfallsrisken. Siffran bygger på en föråldrad studie som gjordes på 1970-talet där 1000 kvinnor fick genomgå fostervattenprov, vilket jämfördes med en lika stor kontrollgrupp som inte gjorde det. Av kvinnorna som fick fostervattenprov fick 3,5 procent missfall, medan det skedde för 3,2 procent i kontrollgruppen. Men skillnaden var inte statistiskt signifikant och försvann helt när man kontrollerade för ålder. Med andra ord visade alltså studien ingen ökad risk – men ändå föddes siffran 1 på 200, som sedan dess upprepats som ett mantra. I nyare studier har man sett att kvinnor som gör fostervatten- eller moderkaksprov inte har fler missfall, eller att skillnaderna är oerhört små och inte statistiskt signifikanta. I en studie från 2008 såg man till och med en minskad risk för missfall efter moderkaksprov, vilket tyder på att risken åtminstone inte ökar.

Vuxna kvinnor förtjänar att få korrekt information om sina egna kroppar och barn.

För det andra stämmer inte siffran som anges för risken för Downs syndrom vid 35. Med hjälp av riskfria KUB-test – där man tar blodprov och gör ultraljud – kan man med ganska stor säkerhet avgöra vilka som är i riskzonen.

För det tredje är det absurt att avgöra åt en kvinna vad som väger tyngst av risken för Downs syndrom och risken för missfall. Det bör kvinnor, tillsammans med sin partner, själva få avgöra.

Det finns alltså inga vetenskapliga skäl för att säga att det bara är kvinnor som är 35 eller äldre som ska erbjudas fostervatten- eller moderkaksprov. Gränsen är helt godtyckligt satt. Så varför upprepar myndigheter och vårdpersonal siffror som är över fyrtio år gamla när forskningen har tagit jättekliv sedan dess?

Det finns ingen ursäkt för att svenska myndigheter och vårdpersonal ger felaktiga uppgifter till gravida, bara för att man är van att göra det. Vuxna kvinnor förtjänar att få korrekt information om sina egna kroppar och barn.