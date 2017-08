”Varför kan inte vården hantera it som industrin?”

Arkivbild: 2015 införde psykiatrin i Skåne möjligheten för patienter att ta del av sina journaler via nätet. Foto: Jessica Gow/TT

När du senast var på sjukhus fick du samma frågor om och om igen. Om du opererades, upprepades frågorna av kirurger, narkosläkare, sköterskor och sjukgymnaster.

Identitetskontroller är naturligtvis nödvändiga, men om du går in och läser din journal på nätet, www.1177.se, så finner du att man också dokumenterar samma uppgifter om och om igen. Ofta rena avskrifter vad som är skrivet tidigare, ofta mycket omständligt, samtidigt som det ofta saknas vitala medicinska uppgifter om vad som är tänkt och planerat.

Det är ett upprörande slöseri med tid, din och vårdpersonalens. Det är dessutom farligt – farligast är förmodligen medicinlistorna som förs på flera olika ställen i journalen, utan att det blir mer korrekt för det. Har man två klockor vet man inte vad tiden är.

Socialstyrelsen uppskattar att 70 procent av innehållet i läkarjournalerna är upprepningar, men eftersom alla personalkategorier skriver egna journaler, inklusive sammanfattningar av förloppet (epikriser) – återigen ofta avskrifter av vad som tidigare är skrivet – så blir det enorma oöverskådliga textmassor.

Men det är inte allt. Det finns ytterligare många andra ställen som man för in precis samma information: narkosjournaler, operationsjournaler, operationsplaneringsprogram, och även en mängd andra nödvändiga it-system, som är konstruerade så att de inte kan kommunicera med varandra.

Vidare, det finns också ett hundratal medicinska kvalitetsregister, som registrerar samma saker som står i de andra it-systemen. Kostnader och felkällor är enorma, speciellt om man betänker av att man inte får fram resultat förrän efter år, vilket gör att vården inte fortlöpande kan använda dem i produktions- och kvalitetskontroll som alla andra verksamheter.

Vi skyller ofta på it, men när it går ner stannar vården. Administration, byråkrati och it är nödvändiga, och det finns snarast för lite av det i vården. Det är i stället en fråga om hur man hanterar information. Jämför hur andra industrier hanterar information: banker, handel, transport. När du checkar in på flyget kontrollerar de då ditt namn manuellt i liggare?

Det går att göra allt smartare, säkrare och bättre. Tekniken finns. Det finns kvalitetsregister som är integrerade med journalerna och som sätter patienten i centrum. Inför exempelvis en gynekologisk operation eller ett reumatologbesök får patienten ett mejl med en länk till ett formulär där kvalitetsregistrets frågor, formulerade till största delen i kategorier och siffror; men även med fria textkommentarer för väsentliga uppgifter som inte täcks i formuläret, exempelvis mobil och mejl till anhöriga.

Patienten fyller i så gott hon kan. Uppgifterna i databasen omvandlas till löpande text, tabeller eller grafer, allt efter behov, och vid vårdbesöket går man i lugn och ro igenom texten och ändrar om det krävs. Så säkerställer man att texten blir så rättvisande som möjligt, och man sparar också mycket tid.

Alla andra industrier levererar on-line resultat som kvalitet, misstag och förseningar. Inte vården. Varför?

Sjukvårdsleverantörerna inte klarar av att samordna och standardisera. Det har detaljhandeln och transportindustrin mäktat med efter långa och dyrbara processer. Ett exempel är järnvägarna där det tog tid innan man kunde enas om en spårvidd, 1 435 millimeter. Och först efter femton år av hätsk debatt kunde man 1879 enas om en gemensam tidszon i Sverige; mellan Haparanda och Strömstad skiljde 45 minuter, och tidtabellerna var lika förvirrade som dagens journaler.

Ett argument för att man för järnvägen skulle välja västkust-tid var att det skulle minska risken för att man kom för sent till tåget! Argumenten mot standardisering i vården är på samma höga nivå. Vad som behövs är att man kommer överens om gemensamma protokoll för it-överföring av journaldata. Och det spelar ingen större roll vilket man tar bara det är likformigt. Lämpligen kan man för innehållet använda de formulär som de medicinska kvalitetsregistren tagit fram.

Som skattebetalare och potentiella patienter har vi all anledning att med förskräckelse se på hur vi slösar med vårdpersonalens och patientens tid. Nu börjar sköterskor och läkare inse det absurda med att göra meningslös dubbeldokumentation en fjärdedel av tiden.

Om inte landstingen kan komma överens om en modern it-standard som sedan många år används inom alla andra näringsgrenar måste staten gå in och bestämma. Man är i lyckosam situation eftersom även vilket beslut som helst är bättre än dagens anarki.

Olle Svensson

professor emeritus, Rörelseorganens centrum, Västerbotten.

Ulrica Bergström

verksamhetschef, Rörelseorganens centrum, Västerbotten

Mats Löfgren

docent, Gynekologi och obstetrik, Umeå universitetssjukhus

