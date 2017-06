Varför heter det ”romansk stil”?

Lunds domkyrka uppförd i romansk stil Foto: imago

Under årens lopp har jag besvarat många frågor om varför våra konststilar heter som de heter – jugend, rokoko, barock, och så vidare. Idag är det dags för den romanska stilen – den som våra gamla sockenkyrkor från 1100- och 1200-talen, liksom Lunds domkyrka, är uppförda i. Man känner igen den på tunnvalv, rundbågar, arkader och gott om skulpturutsmyckningar, till exempel på dopfuntar och portaler. På engelska kallas stilen Romanesque. Varför dessa namn? Var den speciellt romersk? Hur gammal är termen?

”Romansk” och ”Romanesque” betyder ordagrant ”härstammar från det romerska”. Termen var ursprungligen språklig och hade länge inget med konst och arkitektur att göra. Vi har belägg från 1715 på att ordet vid denna tid brukades som samlingsterm för det vi sedan dess har refererat till som romanska språk (franska, italienska, spanska, osv). Det dröjde ett sekel, till 1818, innan den franske arkeologen Charles de Gerville började använda termen romane om medeltida arkitektur. de Gerville och hans vänner, i synnerhet en man vid namn Arcisse de Caumont, använde ordet pejorativt, som något dåligt: en förfallen form av arkitektur som inte kom upp till de höjder romarna nått under antiken. Även i England kom termen till användning vid samma tid, inte minst i William Gunns bok An Inquiry into the Origin and Influence of Gothic Architecture (1819).

Väl att märka syftade dessa fransmän och britter på betydligt mer än vi gör när vi talar om romansk stil. De inkluderade i princip all arkitektur från västromerska rikets fall på 400-talet till gotikens blomstring på 1200-talet. Idag åsyftar vi ett smalare konstnärligt fält, med fokus på tiden från sent 900-tal till 1100-talet.