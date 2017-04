Det är lätt att inbilla sig att landstingen är uråldriga, att de går tillbaka på de gamla land/landskap som det medeltida Sverige var indelat i. Här fanns dessutom en central juridisk arena, lagsagotinget eller landstinget, som var öppet för alla fria vuxna män. I spetsen stod en lagman. Och visst, i betydelsen regionalt organ finns det naturligtvis en länk mellan dessa landsting och våra nuvarande, men bortsett från namnlikheten och den regionala kompetensen är skillnaderna enorma. Den medeltida organisationen gick i graven på 1600-talet och ersattes av län med landshövdingar. Därmed var de gamla landstingen historia.

De landsting vi har idag går tillbaka till 1862 års kommunalförordningar och samma års landstingsförordning, som i praktiken trädde i kraft påföljande år. Det var nu man ersatte socknarna med kommuner och församlingar, och det var nu det moderna landstinget såg dagens ljus i egenskap av regionalt självstyrelseorgan. Syftet var att göra styrelsen av Sverige bättre och effektivare. Så långt är allt klart. Men varför förknippar vi idag landstingen med sjukvård? Var det redan från början meningen att landstinget framför allt skulle ta ansvar för denna samhällssfär?

Nej, så var det inte. Landstingen var vid tillkomsten tänkta att utgöra en administrativ nivå mellan kommun och stat inom flera fält, så även inom sjukvården. Det senare gäller fortfarande: staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdspolitik, landstingen skall se till att alla medborgare får bra vård (dvs. att det system staten har sanktionerat verkligen fungerar), medan kommunerna huvudsakligen ägnar sig åt äldrevård, äldreomsorg och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Likväl är det bara landstingen vi brukar förknippa med sjukvården. Orsaken är en glidning i ansvarsfördelningen som först blev uppenbar efter hand, under 1900-talets lopp.

På 1860-talet utgjorde utgifterna för hälso- och sjukvård endast 37 % av landstingens samlade utgifter. Vid denna tid, och ännu mer under de decennier som följde, ägnade sig landstingen åt allt möjligt, och deras kompetensområde växte successivt. Det dröjde till 1922 års sjukvårdslag innan landstingen framstod som nationens främsta sjukvårdsorgan – man menade att sjukvården bedrevs mest effektivt om den samordnades regionalt. Sex år senare fattades principbeslut om att landstingen skulle driva samtliga kroppssjukhus i Sverige, och under efterkrigstiden blev sjukvårdsprägeln ännu markantare. År 1963 fick landstingen ansvar för provinsialläkarväsendet (dvs. öppenvården), 1967 för mentalsjukvården. Expansionen fortsatte på 1970-talet, till exempel med det ökade ansvar för tandvården som kom 1974. Genom 1982 års hälso- och sjukvårdslag fick landstingen ansvar för planeringen av all hälso- och sjukvård i länet.

Alltså: även om termen minner om medeltiden är landstingen en 1860-talsskapelse, och deras associering med just sjukvård är följden av en lång svit av reformer från 1920-talet och framåt.