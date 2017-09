Varför finns det inte några sanatorier kvar?

Sanatorierna var först och främst avsedda för vård av tuberkulossjuka, framför allt folk som led av lungtuberkulos. Idén gick ut på att folk som drabbats av tbc skulle få vistas ute på landet, fjärran från de smutsiga och ohygieniska smitthärdarna i städerna, och det var en stor fördel om det fanns gott om skog eller berg i närheten. Meningen var att patienterna skulle ta det lugnt, promenera i den friska luften och äta näringsriktig kost. Den tyske läkaren Hermann Brehmer, som 1858 anlade ett sanatorium i Schlesien, var en pionjär på fältet, och under andra hälften av seklet spred sig företeelsen. Det första svenska sanatoriet öppnade 1891, och under 1900-talets två första decennier grundades anläggningar i hela landet. Företeelsen blomstrade under mellankrigstiden men drabbades av en kris på 1950-talet – av goda skäl, eftersom orsaken var att behandlingen inte längre behövdes. Tack vare effektiva läkemedel höll man på att besegra tuberkulos.