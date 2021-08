Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Får ett vin smaka vad som helst? Nja, inte riktigt om det ska få kallas äkta vin. Men var går gränsen? Ska ett vin få säljas som vin om det blandats med kaffe, smaksatts med örter eller legat i rostade ekfat för att få smak av vanilj och trä? Det tål att funderas över.

Just detta med örter är aktuellt just nu. Ett australiskt vinhus har just lanserat ett lila vin kallat Purple Reign. Idén är dock inte färgen utan att vinet är smaksatt med örtkryddor – det som i spritsammanhang kallas botanicals. Färgen påstås vara naturlig.

Purple Reign kommer säkert bli populärt. Och varför inte? Örtkryddor har alltid blandats i vin för att ge en bättre smak och längre hållbarhet. I Italien har det ju till och med utvecklats till en egen dryckesstil: vermouth. I Sverige har vi vinglögg.

Jag är en stor fan av både kryddörter och flera av dessa drycker, i synnerhet om de har god beska och inte är så söta. Nyligen lanserades en ny favorit på Systembolaget: Barolo Chinato Borgogno (nr 93458). Här har man tagit ett kvalificerat nebbiolovin och tillsatt extrakt gjort av hela trettiosju olika kryddor och örter – allt från kryddnejlika och sandelträ till muskot och gentianarot. Men framförallt innehåller det kinabark – det som ger tonic sin karaktär. Drycken kallas Chinato av just detta skäl.