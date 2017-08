Varför blev det inbördeskrig i England?

Avrättningen av Karl I 1649. Foto: Alamy / IBL

Nej, det gjorde det inte. Motsättningen var politisk och handlade om kungamaktens ställning i förhållande till parlamentet, i synnerhet till de förmögna puritaner som menade att a) kungen styrde och ställde på eget bevåg och ignorerade de folkvalda, och b) kungens och den engelska statskyrkans protestantism inte var tillräckligt radikal. Medlemmarna av adeln och borgerskapet valde sida utifrån personlig övertygelse, inte på grund av social ställning. Bönderna hade inget inflytande över situationen alls.

Kung Karl I:s fiende var parlamentet i London, som motsatte sig varje försök från hans sida att tillskansa sig mer makt. 1628 tvingades kungen acceptera Petition of Right, som garanterade parlamentet inflytande över skatterna. Enda sättet för Karl I att slippa parlamentsledamöternas inblandning i politiken var att överhuvudtaget inte kalla in dem till sessioner, en politik som han med avsevärd framgång bedrev under hela 1630-talet.

Detta var bara möjligt om kungen avhöll sig från kostsamma projekt, för vilka parlamentet måste godkänna nya skatter. Om Karl I önskat kasta in England i exempelvis trettioåriga kriget hade han alltså behövt parlamentets stöd. För det första var det osannolikt att han skulle ha fått detta, och för det andra skulle stödet – om det skänkts – ha lett till att parlamentets makt ökade på bekostnad av hans egen position. Ingetdera alternativet appellerade till Karl I. Alltså var England vid denna tid ovanligt utrikespolitiskt svagt.

Till slut omintetgjordes denna politiska taktik av att skottarna gjorde uppror. Karl I var ju också kung av Skottland, men bristen på pengar gjorde det omöjligt för honom att besegra sina nordliga undersåtar. För att få medel var han 1640 tvungen att bita i det sura äpplet och vända sig till parlamentet.

Parlamentsledamöterna var inte sena att utnyttja sin nyvunna maktställning. Inom kort blev situationen så hopplös för kungen att han år 1642 valde att förklara krig mot parlamentet. Konflikten varade till 1649. Kungen förlorade och avrättades, efterträdaren gick i landsflykt och England var på 1650-talet en Commonwealth, en republik under Oliver Cromwell.