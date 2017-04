Varför är filmförlossningar en studie i skräck?

Alice Lowe som spelar Ruth i ”Prevenge”: Graviditet och förlossning är en outforskad guldgruva för filmare som vill berätta om vad det innebär att vara människa. ”Att vara gravid är en existensiell kris – helt i klass med 'Hamlet'”. Foto: Courtesy Everett Collection / Everett Collection [downloaded]

Ruth är höggravid. Men i stället för att drömskt dricka ingefärste med ena handen kärleksfullt vilande på sin runda mage tar hon livet av folk. Hennes man har dött i en klättringsolycka, och när det ofödda barnet befaller henne att mörda alla som kan kopplas till hans död, skrider hon till verket med oväntad entusiasm.

Det mest slående med regissören och skådespelaren Alice Lowes debutfilm ”Prevenge” är inte de brutala morden och det onda fostret, utan hur lätt det är att känna igen sig i Ruths upplevelse. Känslan av att vara ockuperad av en främmande varelse, av att förlora kontrollen över sin kropp och sitt liv, av skräck inför det okända livet bortom förlossningen – vi är många som har haft andra graviditetskänslor än glittrande glädje.

Länge var det förbjudet att över huvud taget visa gravida kvinnor på filmduken.

– Jag har pratat med många mammor som berättar att det var väldigt tillfredsställande att se filmen, eftersom den visar allt det som man inte får lov att uttrycka när man är gravid, allt det som man ska dölja, berättar Alice Lowe när vi ses i ett klaustrofobiskt hotellrum i Stockholm.

Vi pratar med låga röster. Bara några decimeter bort ligger dottern Della, nio månader gammal, och sover i sin vagn. Alice Lowe var gravid när hon fick idén till ”Prevenge” och gick in i åttonde månaden under filminspelningen.

– Jag hade en jättebehaglig graviditet, jag var tillfreds och aktiv ända in i mål. Det berodde nog på jag kunde få utlopp för alla jobbiga känslor i arbetet med filmen och i rollen som Ruth, säger hon.

Länge var det förbjudet att över huvud taget visa gravida kvinnor på filmduken, i alla fall i Hollywood. På 1930-talet antog de stora filmbolagen i Hollywood en gemensam moralkod, som skulle stoppa filmer som kunde påverka samhällsmoralen negativt. I detta ingick skildringar där ”publikens sympati förs över på brottets, ondskans eller syndens sida”. Att ens antyda att en kvinna (gift eller ogift) hade haft sex var otänkbart, och vad kunde vara ett mer flagrant bevis än en gravid mage? ”Borta med vinden” (1939) ansågs oerhört vågad på sin tid för att den visade den födande Melanies ansikte – i motljus.

Foto: Courtesy Everett Collection/IBL

I Sverige går ”Prevenge” inte upp på bio utan direkt till streaming och dvd – ett vanligt öde för en indiefilm, men också en signal om hur kontroversiell Lowes kolsvarta skräckkomedi är. En gravid kvinnas ambivalens inför moderskapet är fortfarande ett starkt tabu i vår kultur. När regissören visade filmen i Frankrike fick hon frågan av en kvinna i publiken om hon inte var orolig för att lilla Della hade påverkats negativt av att hennes mamma djupdök i skräckfilmsestetik när hon låg i magen.

– En av sakerna som irriterade mig med att vara gravid var att människor infantiliserade mig. Folk tror att mamman också är en bebis. Men kvinnor är starka, vi går igenom förlossningar och upplever smärta och massor av blod i andra sammanhang. Det är nedlåtande att anta att gravida kvinnor inte kan hantera våldsskildringar och mörker.

Det här barnet är hat och raseri, hatar samhället och alla människor.

I stället härskar bilden av den gravida kvinnan som en svällande, rosig modersgestalt som utstrålar kärlek och förväntan inför att snart få ta sig an sin viktigaste roll i livet. Förlossningens smärtor är snabbt glömda i mötet med barnet – då tonar omvärldens brus bort och ersätts av skira pianotoner.

– Vi tränas att tänka att bebisen är kärlek, ett kärleksknyte. Så jag tyckte att det var en kul idé att göra precis tvärtom – att det här barnet är hat och raseri, att det klamrar sig fast vid det förflutna, hatar samhället och alla människor, säger Alice Lowe muntert.

Dialogen mellan mor och barn i ”Prevenge” är både hårresande och fruktansvärt rolig. ”De var hipstertöntar” fnyser fostret när Ruth ifrågasätter varför hon var tvungen att mörda det trevliga bögparet som ville hyra ut ett rum till henne. För att slippa lyssna på den mordiska rösten från magen sätter Ruth på ett meditationsband för gravida, men får snabbt nog av kväljande affirmationer som ”alla är vänlighet, alla älskar mig, alla älskar mitt barn”. Hon drämmer cd-spelare i golvet med ett kras och trashar sovrummet, tills barnet väser ”Visst mår du bättre nu?”

Alice Lowe berättar om hur hon lyssnade på liknande band under sin graviditet – för att förbereda sig inför förlossningen – men reagerade när hypnosterapeuten uppmanade henne att ”prata med barnet”.

– Om vi verkligen tror att barnet har den makt över mamman som dessa band vill förmedla så finns det något oroväckande och märkligt över den relationen. I filmen får det språket ge form åt Ruths särskilda galenskap.

I ”Prevenge” är det den sympatiska barnmorskan som legitimerar Ruths handlingar med käcka fraser som ”du har en naturkraft inom dig, bebisen vet vad som ska göras”. Det är både kusligt och komiskt att se hur Ruth tar de nötta klyschorna – klyschor som nästan varenda havande kvinna får höra – och förvandlar dem till mordisk logik.

Jag tittar på filmens mödravårdsscener tillsammans med barnmorskan Johanna Torstensson, som tror att det här sättet att uttrycka sig på hänger ihop med de mysterier som fortfarande omger barnafödande.

– Det är mycket vi fortfarande inte vet om graviditet och förlossning, och då är det enkelt att slänga fram att ”barnet bestämmer, barnet kommer att styra dig rätt”. Man vet inte till 100 procent varför förlossningen startar när den gör, och då är det väldigt lätt att säga att barnet väljer när det ska komma ut – för att man vill lyfta den bördan från mamman.

Alicie Lowe i ”Prevenge”. Foto: Courtesy Everett Collection/IBL

Vågar blivande mammor berätta för dig om sina negativa tankar?

– Ja, men de väver in det i lite skoj, skrattar lite när de säger det: ”Det känns som att jag inte kan bestämma över mig själv, haha”. Men det kan finnas en sanning där som faktiskt är jobbig. Gravida kvinnor förväntas till exempel stå ut med smärta som ickegravida skulle bli sjukskrivna för, bara för att de har en annan människa inneboende. Jag kan fundera på hur det skulle vara om det var tvärtom, om män blev gravida.

Moralkodens inflytande i Hollywood minskade från 60-talet och framåt, men graviditetsskildringarna fortsatte att vara sällsynta. Undantagen dök upp i skräckgenren, där filmer som ”Rosemarys baby” (1968), ”It's alive!” (1974) och ”Alien” (1979) fick skräckslagna biobesökare världen över att kolla ”bäst före”-datumet på sina plånbokskondomer.

– Det var vanligt att se monstruösa graviditeter i skräckfilm, inte vanliga graviditeter i breda publikfilmer. Men efter millennieskiftet hände något, med filmer som ”På smällen” och ”Juno”, säger den amerikanska filmvetaren Kelly Oliver.

I sin bok ”Knock me up, knock me down” utforskar hon det uppsving för gravidfilmen som vi har kunnat se under 2000-talet. Plötsligt vimlade det av gravidmagar i breda komedier, feelgoodfilmer och påkostad science fiction. I kölvattnet av den ikoniska nakenbilden på Demi Moore i sjunde månaden (Vanity Fairs omslag 1991) har gravidkroppen genomgått en förvandling i offentligheten – från tabubelagd till sexig.

– Vi har gjort landvinningar, för vi gömmer inte längre undan gravida kroppar. Men i stället blir de erotiserade. Det är kanske ett framsteg, men samtidigt väldigt problematiskt, säger Kelly Oliver.

Många av dessa nya mainstreamfilmer om graviditet handlar om karriärkvinnor, som alltid skildras som kontrollfreaks.

I sin bok hämtar hon en bild från Lasse Hallströms film ”Once around” med Holly Hunter och Richard Dreyfuss, där den blivande pappan Sam använder sin fru Renatas höggravida mage som en filmduk där han projicerar hemvideofilmer från hennes barndom. På samma sätt använder filmskapare gravidmagen som projektionsyta för våra gemensamma funderingar och rädslor kring vad det innebär att vara förälder i ett modernt samhälle. Eftersom makthavarna i filmbranschen oftast är män präglas filmerna av det manliga perspektivet.

– Många av dessa nya mainstreamfilmer om graviditet handlar om karriärkvinnor, som alltid skildras som kontrollfreaks. De hittar inga män för att ingen står ut med dem. När de blir gravida så förlorar de all kontroll, vilket gör dem roliga och charmiga och mer attraktiva för män – eftersom de överlåter sin kontroll till mannen, säger Kelly Oliver.

Idén om en kvinna som går från självständig yrkesperson till madonna i mysdress när hon väntar och föder barn var också ett bränsle till filmen ”Prevenge”. Som frilansande skådis och filmare var Alice Lowe livrädd för att filmbranschen skulle tro att hon hade dragit sig tillbaka för att helt ägna sig åt sitt barn, att jobberbjudandena skulle sina och att hon inte skulle få fortsätta att göra det hon älskar. Med ett växande obehag satt hon på föräldrakurser bland andra blivande mammor, och hörde dem prata om hur härligt det skulle bli att sluta jobba.

– Det här projektet gav mig en möjlighet att göra upp med allt det, att skapa en karaktär som en gravid kvinna aldrig skulle få spela, att utmana fördomarna. För jag kände starkt att min identitet inte måste förändras för att jag skulle få barn, utan att det är något som samhället tvingar på en.

Katherine Heigl och Seth Rogen i ”På smällen” 2007. Foto: ©Universal/IBL

Föreställningen om att moderskapet gör kvinnor mjukare återfinns till exempel i Judd Apatow-succén ”På smällen” från 2007, där tv-reportern Allison (Katherine Heigl) – en klassisk ”duktig flicka” – blir gravid med den ständigt pårökte slackern Ben (Seth Rogen) efter en festnatt på stan. Genom graviditeten, som till en början är oönskad och opraktisk, kommer de över sina olikheter och förälskar sig i varandra.

En annan framgångsrik momcom (komedier där en graviditet blir grogrund för romantik) är ”Juno”, om en tonårsflicka (Ellen Page) som blir gravid. Pappan är hennes bästa kompis (Michael Cera), som kärleksfullt tröstar Juno när hon föder barnet som ska lämnas bort för adoption. I ”Pappa på burk” försöker Wally (Jason Bateman) som är olyckligt kär i sin bästa vän Kassie (Jennifer Aniston) att bilda familj med henne genom att byta ut hennes donatorsperma mot sin egen.

”Pappa på burk” hämtar också inspiration från en kulturell ängslan kring assisterad befruktning. I såväl momcoms som science fiction-filmer som ”Splice”, där två genetikforskare skapar en ny (livsfarlig) människoart, visar filmskaparna på farorna med ”konstgjorda” graviditeter och vetenskapens försök att mixtra med naturen. I en tid då ett barn kan ha tre biologiska föräldrar väcks nya frågor kring föräldraskap som filmerna försöker bearbeta – med blandat resultat.

Filmerna tar ofta upp kvinnans rätt att välja, men valet är självklart: att föda barnet.

Ett ämne som dock lyser med sin frånvaro på filmduken är abort. Trots att filmernas graviditeter ofta är oplanerade slutar de med få undantag i förlossning. 16-åriga Juno går visserligen till en abortklinik, men när hon får veta av en plakatviftande abortmotståndare att hennes foster redan har naglar, vänder hon på klacken och går hem. I ”På smällen” kan en av rollfigurerna inte ens ta ordet i sin mun, han vänder bort blicken och mumlar ”shmushmorshon” i stället för ”abortion”.

På 80-talet såg det annorlunda ut. Då kunde filmer plädera för vikten av säkra, legala aborter (”Dirty dancing”) eller beskriva abort som en helt odramatisk händelse i en ung kvinnas liv (”Häftigt drag i plugget”). Nu har debattklimatet i USA förändrats. Filmerna tar ofta upp kvinnans rätt att välja, men valet är självklart: att föda barnet.

– Diskussionerna om begreppet ”choice”, som handlar om rätten till abort, har kidnappats. Filmerna vill förmedla familjevärderingar, inte att man ska kunna välja bort barnet, säger filmforskaren Kelly Oliver.

Jason Bateman i ”Pappa på burk” 2010. Foto: ©Miramax/IBL

Även om graviditet har fått fler nyanser på film så skildrar Hollywood fortfarande själva förlossningen som något helt igenom fasansfullt. Kvinnor som får panik och dödsångest, som misshandlar sin partner och tigger om att få slippa undan.

– Födsloscenen blir en skräckscen – till och med i en romantisk film som ”Twilight”, där vampyren tuggar ut fostret ur mammans döda kropp. Det är ett tecken på att det finns en rädsla för födandets kraft. Att barn föds ur kvinnans kön är svårsmält för män, som kopplar det till sex, säger Kelly Oliver.

I den amerikanska dokumentären ”Laboring under an illusion” (2009) blandas förlossningsklipp från spelfilm och verklighet. Filmskaparen Vicki Elson är doula och möter ofta blivande föräldrar som blivit uppskrämda av Hollywoodversionen av barnafödande. Jakten på dramatiska berättelser gör att varje barn som kommer till världen på film får en störtförlossning där en stänkande flodvåg av fostervatten omedelbart avlöses av kraftiga krystvärkar – trots att förloppet i verkligheten oftast är betydligt sävligare.

– Hollywood tror att fara, hastighet och förödmjukelse är det som säljer, säger Vicki Elson i en intervju med Huffington Post.

Den födande kvinnan i ett avsnitt av ”Baywatch” tar aldrig av sig baddräkten.

Många av exemplen i dokumentären är dråpliga: ett barn teleporteras ut ur sin mammas mage i ”Star Trek” medan den födande kvinnan i ett avsnitt av ”Baywatch” aldrig tar av sig baddräkten. Men gemensamt för fiktionens skildringar är att förlossning är något som en kvinna råkar ut för – inte en aktiv handling som hon utför.

– En förlossning innebär vissa risker, och det är smärtsamt, kladdigt och svettigt. Men det är inte den förnedring eller katastrof som vi ser på film och tv – det är helt enkelt ett hårt arbete som vi däggdjur utför, säger Vicki Elson.

Hon får medhåll av barnmorskan Johanna Torstensson:

– Även när förlossningen avviker från det normala, som akutsnitt eller sugklocka, upplever jag ofta att kvinnan faktiskt förblir mer fokuserad än mannen. Klart att det finns de som får panik, men det är inte så vanligt.

Vad är den tydligaste skillnaden mellan filmförlossningar och riktiga förlossningar, tycker du?

– Att starten är så dramatisk på film – de flesta kvinnor går ju i veckor och funderar på om det var en värk, det där man kände. Skriker gör man absolut, men inte som på film. Ett riktigt förlossningsskrik är ganska gutturalt, på film kanske man vill ha ett finare skrik, säger hon och skrattar.

När Alice Lowe gjorde ”Prevenge” ville hon undvika alla de filmklyschor som är kopplade till förlossningar. I stället föder Ruth sin bebis med kejsarsnitt, i en både blodig och iskallt klinisk scen som helt fokuserar på snittet och barnet som grävs fram ur det.

– Jag ville ha ett science fiction-ögonblick, som en kapsel som öppnar sig, och därinne finns en varelse. Jag tänker att vi i stället ser hennes förlossningssmärta genom hela filmen, i morden som hon utför, säger Alice Lowe

I boken ”The conflict: How modern motherhood undermines the status of women” skriver den franska filosofen Élisabeth Badinter om sitt möte med en känd barnpsykolog. Hon ber honom att skriva förordet till boken ”Myth of motherhood” där hon använder historiska källor som bevis för att modersinstinkten inte existerar. Han vägrar, med argumentet att det bara är tron på att det finns en modersinstinkt som hindrar dåliga mödrar att misshandla sina barn. Att upprätthålla illusionen är viktigare än att diskutera hur det verkligen är.

– Jag tror att det är helt sant, säger Alice Lowe med en ton av triumf i rösten, och fortsätter:

– Vi prackar på gravida kvinnor en världsbild för att de ska gå med på att föda barnet – annars kanske de helt enkelt skulle låta bli.

Hon tror att Hollywoods skräck för ambivalenta gravida kvinnor också hänger ihop med biopublikens oförmåga att se kvinnor som individer. Varje mamma på film anses säga något om alla mammor, varje dålig mamma är ett hot mot samhällsstrukturen.

– Vi är tränade att tänka att en kvinna talar för alla kvinnor eller att en film om en kvinna vill förmedla ett budskap om alla kvinnor – och det är ju inte sant. Vi tänker inte ”den här filmen ger en hemsk bild av män”, bara för att en kille gör dåliga saker i den.

Vad gör vi åt det, att kvinnor inte ses som individer?

– Det jag försöker göra med mina filmer. Jag vill berätta historier om människor som är gränsöverskridande, för mig är det ett sätt att lära publiken att se människor som individer. Att få chansen att känna med en människa som gör så här förfärliga saker – det blir en övning i empati.