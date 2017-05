Mediesystrarna Hanna Widell och Amanda Schulman. Foto: Patrik Österberg/IBL

Det finns nästan bara en feminist jag står ut med i längre stunder numera, och hon är död. Nora Ephron. Den amerikanska journalisten och manusförfattaren var inte bara oförskämt rolig, hon var också klok nog att förstå att den så kallade kvinnliga erfarenheten bör tas både på blodigt allvar och med en nypa salt.

”I hate my purse” är en essä av Nora Ephron som jag återkommer till med jämna mellanrum. En vansinnigt rolig text om kvinnor – ja, jag är en av dem – som kånkar runt på sina liv i en hopplöst överfull handväska där läppstift utan lock beblandar sig med lösa Tic Tacs, värktabletter, klibbiga Lypsyl, tamponger, tandborstar, gamla mynt och repade glasögon.

I Ephrons essä slutar det med att hon till stor belåtenhet införskaffar sig ett ändamålsenligt, gult och dessutom vattentåligt åbäke till plastväska med New Yorks tunnelbanekort som motiv. Men storyn hade lika gärna kunnat sluta med att hon fortsatte kånka runt på sin gamla handväska, impregnerad i Lypsyl. Att hon helt enkelt fogade sig i den kvinnliga konvenansen.

Hade vi haft en svensk motsvarighet till Nora Ephron hade det kunnat bli stor essäkonst av Hannah Widells och Amanda Schulmans just nu så utskällda mirakelpiller – ett kosttillskott som lovar ”alla älsklingar” ungdom, styrka, skönhet, energi, ja you name it. Nu blir det mest stora känslor.

De kvinnliga kulturskribenterna är upprörda. Hur har de mäktiga mediasystrarna mage att saluföra ett piller som inte har någon vetenskapligt bevisad effekt, och dessutom kringgå marknadsföringsreglerna genom att låta deras fans göra reklam för produkten i sociala medier. (Anmälningar har kommit in till Konsumentverket.)

Klart man ska hålla sig inom lagens råmärken, i övrigt förstår jag inte ilskan.

Man behöver inte vara en särskilt vettig människa för att inse att sådana löftespiller bara är dravel. Att livslögnen utgör själva fundamentet för livsstilsindustrin må vara galet, men inget konstigt. Jag hade knappt rundat 30 innan jag inhandlade min första rynkkräm, trots att den inte skulle ge någon direkt större effekt än en vanlig fuktkräm.

Så varför denna indignation? Egentligen?

Jenny Strömstedt – en av kritikerna – visar en viss förståelse för pillrets eventuella placeboeffekt, men skriver i Expressen att de förvärvsarbetande pillerknarkande småbarnsmammorna framför allt behöver vila.

”De behöver partners som delar hushållssysslorna glatt och solidariskt, och som utan motprestation klappar dem mjuka en utmattad halvtimme i soffan när barnen har somnat.”

Det blir väldigt tydligt att båda läger faktiskt ägnar sig åt samma sak: de vill rädda den utschasade mamman. Med piller, eller jämställd make?

Men tänk om grundproblemet är att många svenska feminister – både käcka pillerförespråkare och förnumstiga kritiker – är allt för upptagna av en välmenande oro? Tänk om detta fokus på den trötta mamman i själva verket är kontraproduktivt?

Den svenska debatten skulle må bra av Nora Ephrons humor och distans, i kombination med Baudelaires devis: ”För att bli botad från allt, från elände, sjukdom och melankoli, behövs ingenting annat än arbetslust.”