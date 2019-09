”How dare you?” frågar Greta Thunberg världsledarna vid FN:s klimatmöte i ett klipp som nu sprids över hela världen. ”You have stolen my dreams and my childhood!” Somliga har kallat talet profetiskt, andra suckar över vad de anser vara klimatalarmism och skräckvisioner.

Jag ska erkänna att jag har varit – och är – skeptisk mot personkulten kring Greta Thunberg, skeptisk mot de föräldrar som låter ett känsligt barn hamna i centrum för en sådan perfekt storm som klimatdebatten är. Sedan hon inledde sin skolstrejk för klimatet utanför riksdagen för lite över ett år sedan har Greta Thunberg blivit föremål för ett hat av en magnitud som ingen tonåring borde utsättas för. Och hon har under de senaste veckorna sett mycket trött ut. Talet i FN kommer säkert ge upphov till ytterligare (mer eller mindre uppriktig) oro i kommentarsfälten.