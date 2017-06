Kulturminister Alice Bah Kuhnke råder inte över hyrorna till statens museer. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi har som bekant en kulturminister med ett tillhörande kulturdepartement. Ändå är det en helt annan minister på ett helt annat departement – en partikamrat till miljöpartistiska Alice Bah Kuhnke – som styr över stora delar av kulturen. Och i ganska stor utsträckning ägnar sig detta departement dessvärre åt kulturförstörelse.

Finansdepartementet och finansmarknadsminister Per Bolund har säkerligen inte för avsikt att förstöra. Men det är ett faktum att Statens fastighetsverk, som lyder under Per Bolund, har fått politiska direktiv som leder till att kulturinstitutioner pungslås med så kallade marknadshyror – utan att kulturanslagen höjs i samma takt. Den ena handen – finansdepartementet – tar alltså med råge tillbaka det som den andra handen – kulturdepartementet – ger.

Systemet med marknadshyror var aldrig tänkt att fungera så illa att till exempel museer skulle tvingas skära ner sin verksamhet för att ha råd att betala för fastigheten de bedriver den i. Olle Wästberg, tidigare generaldirektör för Svenska Institutet, skrev i en debattartikel på SvD Kultur för en tid sedan att systemet med marknadshyror har ”perverterats in i ett marknadstänkande som inte var avsikten för museerna”. Och Olle Wästberg borde veta: som dåvarande statssekreterare i finansdepartementet var han ansvarig för den proposition som 1991 ledde till de nuvarande principerna för statens hyressättning.

Därför är det beklämmande att den kulturarvsproposition som riksdagen röstade igenom i onsdags slår fast att riktlinjerna från 1991 ligger fast och att statens fastighetsförvaltning bör ”bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav”.

På grund av de ökande hyreskostnaderna diskuteras just nu att montera ned tre Stockholmsmuseer – Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet – och slå samman dem i ett nytt Världskulturmuseum. Vad det skulle innebära för museernas samlingar, denna skattkammare av kunskap och ovärderlig konst, har Ola Wong återkommande varnat för här i SvD Kultur. Han har också rest frågan om en flytt till ett sådant nytt museum inte snarare skulle öka kostnaderna.

Gisslet med marknadshyror drabbar även andra statliga kulturinstitutioner. Thielska galleriet har ansökt om att få köpa sin fastighet för att slippa de skenande utgifterna. Antagligen har stiftelsen som driver konstmuseet sneglat på Prins Eugens Waldemarsudde, där man lyckats sänka sina lokalkostnader med hela två tredjedelar sedan man tog över ägandet av byggnaden.

Och på Kungliga Konsthögskolan har man övervägt att lämna sina specialanpassade lokaler på Skeppsholmen för gott på grund av aviserade hyreshöjningar från Fastighetsverket. Alternativet vore att permanent bosätta sig i den gamla postterminalen i Tomteboda, vilket skulle innebära att skolan fick amerikanska riskkapitalister som hyresvärd i stället för den statliga myndighet som har till uppgift att förvalta statens ”kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” för ”att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer.”

Nu verkar det trots allt inte blir någon flytt: Konsthögskolans styrelse beslutade i veckan att målet ändå är att stanna kvar på Skeppsholmen.

Det som resulterar i stormiga debatter i kulturlivet orsakar dock bara krusningar på ytan hos finansdepartementet. Här är inte systemet med marknadshyror en prioriterad fråga. Kanske anses det handla om småpengar. Fast även med ett ekonomiskt perspektiv är den rådande politiken obegriplig. För varför skulle staten vilja köra sina egna kulturinstitutioner i botten?

Det är inte första gången som finansdepartementet visat okänslighet inför kulturella värden. När regeringen tillträdde hösten 2014 tillkännagavs att de svenska kulturinstituten i Rom, Aten och Istanbul skulle läggas ner. Besparingsförslaget kom från finansdepartementet, som hade lyckats lura med den nya forskningsministern Helene Hellmark Knutsson (S) på tåget.

Den gången blev det ett ramaskri – förre utrikesministern Carl Bildt kallade till exempel förslaget för ”ren talibanpolitik” – och instituten kunde till slut räddas.

Men blotta tanken visar faran med att enbart räkna pengar, utan att bry sig om innehållet. Därför vill jag rikta en uppmaning till kulturminister Alice Bah Kuhnke: Ta makten över hela kulturen! Och se till att våra museer en gång för alla slipper ”perverterade” marknadshyror.