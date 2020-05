Det var ett Clark Kent–ögonblick: Anders Tegnell tog av sig glasögonen i tv-studion, omgivningen drog efter andan och utbrast ”Han är ju … snygg?”. Hunkig haklinje, en blick som sträcker sig över kamerauppbådet, mot något viktigare i fjärran, något bara han kan se. Modemagasin publicerade stilreportage på statsepidemiologen, Dagens Nyheter kallade honom ”James Bond i svensk byråkratversion” och på stan trycktes idolaffischer hämtade från Barack Obamas blåröda Yes we can-kampanj.

Det hela pekar på en större trend: Våren 2020 tycks den mjälliga ekonomen vara vår nya rockstjärna. I USA poserar Martin Hägglund – Yaleprofessor och författare av bästsäljaren This life – ovanför New Yorks skyskrapor med mellanstadiestubb och blå skjorta. Fysikern och kosmologen Max Tegmark tar på sig reakavajen och framträder i utsålda salar över hela Amerika och på Internet trycks idolmerchandise på läkaren och smittskyddschefen Anthony Fauci. Så sent som förra månaden spelade Brad Pitt den amerikanska doktorn i ett hyllningsframträdanden på Saturday night live.