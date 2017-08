Plötsligt började partiledarna vifta med svenska flaggan. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Varför stormas akutmottagningar av stora grupper anhöriga och vänner efter gängrelaterade skjutningar? Varför stenas ambulanser och brandbilar? Varför har polisen så svårt att få in vittnesuppgifter i utanförskapsområdena? Varför känner sig bibliotek och bussbolag tvungna att anställa vakter ur vissa minoritetsgrupper för att stävja oroligheter?

En förklaring finns i social identitetsteori, som undersöker hur gruppidentifikation påverkar beteende. Socialpsykologer har visat att nationell samhörighet ökar förtroendet för samhällets institutioner. Förenklat uttryckt: känner man sig som svensk blir man mer benägen att samarbeta med svenska myndigheter. Vilket skulle kunna förklara polisens svårigheter i invandrartäta områden.

Lösningen tycks nära: alla ska bara uppfostras i svenska värderingar.

Men man ska akta sig för förenklingar. I studien ”Police Bias, Social Identity, and Minority Groups: A Social Psychological Understanding of Cooperation with Police” (Justice Quarterly, augusti 2017) mäter kriminologiprofessor Tina Murphy och kollegor hur minoriteter (vietnameser, indier och araber) i Australien reagerar på upplevd diskriminering och hur identitet och tillhörighet spelar roll.

Som förväntat finner studien att nationell samhörighet ökar förtroendet för landets institutioner. De som ser sig som australiensare är mer villiga att samarbeta med polis. Samarbetsviljan kan dock bromsas av samtidig tillhörighet till en annan, sekundär identitet. De som också identifierar sig tydligt som indier, eller araber, är mindre benägna att hjälpa australiensisk polis.

Samma identifikation hänger också ihop med känslan av utsatthet för orättvisa. Den som identifierar sig med sin etniska minoritet är mer känslig för – upplevd eller verklig – diskriminering. Som i sin tur minskar förtroendet för polisen.

Bäst institutioner uppnås generellt alltså med stark tillhörighet till majoritetssamhället och svag identifikation med minoriteter.

Men resultaten är inte entydiga. En minoritetsidentitet kan också ha positiv effekt. Bland vietnameser tycks den egna etniska identiteten – även vid en stark upplevelse av att rättsväsendet diskriminerar – leda till ökad vilja att samarbeta med polis. Bland araber och indier är förhållandet det omvända.

Fältet är förstås ännu mer komplext än så. Studien tar inte hänsyn till religiös identifikation och en rad andra tänkbara relevanta aspekter. Och bara tre minoriteter studeras.

Policyslutsatserna är inte heller givna. Dialogpolis och etniska grindvakter på biblioteken kan fungera i vissa områden, hårda tag och riktade insatser i andra.

Gissningsvis har dock svensk politik, som den utformats i några decennier, varit kontraproduktiv. Här satsas hårt på att stärka invandrares identifikation med minoriteter, med rundhänta bidrag till ett etnifierat föreningsliv. Här finansierar staten ett otal organisationer vars huvudsakliga funktion är att utmåla landet som genomsyrat av rasism och diskriminering, trots att Sverige tillhör världens mest toleranta och inkluderande samhällen.

Men häromåret stod partiledarna plötsligt på rad och deklarerade vikten av svenskhet och svenska värderingar. Det var så dags då.

”Varen svenske!” uppmanade Per Albin Hansson 1928 när han började bygga det socialdemokratiska Folkhemmet. Och det var ju lätt för honom att säga.

Frågan är om politik spelar så stor roll – människor tenderar att skapa sina identiteter utan partipolitisk hänsyn. Anledningen till att Per Albins projekt lyckades var kanske att landet såg annorlunda ut då.