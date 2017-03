Fullbelagt på landets sjukhus innebär att patienter vårdas på fel avdelning, läggs i korridoren – eller inte kan läggas in alls. Förra året dog 13 patienter på grund av platsbrist. Foto: LEIF R JANSSON / TT

En gravid kvinna i Skåne förlorade sitt barn, efter att ha skickats hem över natten eftersom det var fullt på BB. Detta trots att specialistläkaren ville sätta igång förlossningen redan under kvällen, då det fanns tecken på infektion.

Ledare

En 72-årig man med andningssvårigheter dog efter att ha lagts in på fel avdelning – trots att personalen larmade om att han inte kunde få rätt vård där.

En gravid kvinna i Västra Götaland avled efter att hon fått stanna kvar på akuten i Mölndal i 16 timmar, trots att läkare ville skicka henne på magnetröntgen. Neurologen var nämligen fullbelagd.

Så fortsätter det i sammanställningen som tidningen Sjukhusläkaren (20/2) gjort över samtliga Lex Maria-anmälda dödsfall från landets sjukhus under förra året. Tretton döda, från spädbarn till åttioåringar. Tretton berättelser om stress, slarv och sjukhuspersonal som ställs inför omöjliga val. En patient i månaden dör på grund av platsbristen på svenska sjukhus.

I Tyskland mäts vårdköerna i minuter. I Sverige vore det inte lönt.

I sjukvårdsdebatten brukar långa väntetider skyllas på resursbrist, men sambandet mellan höga kostnader och korta köer är obefintligt. I Euro Health Consumer Index 2016 konstateras att ”det är billigare att driva ett sjukvårdssystem utan köer, än ett med”. Tomma operationssalar och stängda avdelningar kostar. När vården dröjer finns alltid en risk att sjukdomen hinner förvärras, och i värsta fall att patienten dör.

I Tyskland mäts vårdköerna i minuter. I Sverige vore det inte lönt. Vi ligger i botten bland europeiska länder vad gäller tillgång till vård, enligt EHCI-rapporten. Det finns dock en kategori där Sverige når toppen: svensk vård kostar mer pengar per capita än i jämförbara länder. Bara Norge, Nederländerna och Österrike lägger mer pengar per person och år – men dessa länder är också rikare än vi, enligt Världsbanken (BNP per capita 2015).

I julas rapporterade svenska medier om att alla landets neonatalavdelningar var överbelagda, och att kvinnor med riskgraviditeter skickades till Finland för att föda (DN 23/12–16). I januari kunde vi läsa om att svårt sjuka barn skickades utomlands, eftersom varenda barnintensivavdelning hade nått beläggningstaket – bland annat på grund av att Nya Karolinska har inneburit en neddragning av antalet platser. Samtidigt står var tionde sjukhussäng i landet tom (SVT 11/12–16). Det är ett strukturfel som måste åtgärdas.

”Överbeläggningar och utlokalisering är en patientsäkerhetsrisk” var slutsatsen i Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) årsrapport för 2016, vilken presenterades i måndags (27/2). Enligt IVO finns ”få vårdplatser i förhållande till patientinflödet”. Vården är alltså inte dimensionerad efter en växande, och åldrande, befolkning. Det problemet går inte att åtgärda utan att se över kompetensbehovet. Trots att IVO varnat i åratal saknas det fortfarande personal med specialistkompetens, bland såväl sjuksköterskor som läkare. Och att ”sjukvårdens organisation kännetecknas av ett stuprörstänk” gör inte saken bättre.

Sverige har fler praktiserande sjuksköterskor per capita än våra grannländer, och samtidigt en vårdkris som beror på personalbrist (SvD 23/1). Paradoxen går att lösa: Få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor, med lön under studietiden och lönelyft vid examen. Anställ vårdbiträden och administratörer för att avlasta sjuksköterskor och läkare, så att dessa kan fokusera på huvuduppgiften. Slutligen: låt bli att minska på antalet vårdplatser när befolkningen ökar.

Det anstår inte en välfärdsstat att överlåta till grannländerna att ta hand om våra sjuka.