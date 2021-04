Det höga trycket på sjukvården fortsätter. För att hantera vården av covidpatienter flyttar många sjukhus nu personal mellan olika avdelningar. Att läkare och sjuksköterskor som i vanliga fall arbetar med operationer nu måste arbeta med andra saker, såsom vård av sjuka i covid-19, innebär att många operationer flyttas fram.

Under 2020 genomfördes drygt 91 300 färre operationer jämfört med 2019, enligt svenskt perioperativt register, SPOR. Under 2021 har kön av patienter i behov av kirurgisk hjälp vuxit ytterligare. Under årets första tre månader har 18 000 färre operationer utförts, jämfört med motsvarande period 2019 – det vill säga före pandemin.