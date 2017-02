Praktiska fakta som man tar till när mer traditionella fakta misslyckas med att beskriva en sanning man tycker om. Istället för att anpassa sig efter verkligheten tar man modigt upp kampen mot den.

Exempel: ”Krig är fred.” ”Frihet är slaveri.” ”Min publik var större än Obamas”. ”Alla negativa opinionsundersökningar är fejknyheter.”

Kallas också: ”Dubbeltänk”

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.