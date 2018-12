Våra förfäder lika generösa som Karl-Bertil Jonsson

I en tidigare blogg, för sex år sedan, redogjorde jag för den kulturella bakgrunden till givmildheten i juletid: det faktum att det gamla bondesamhällets medlemmar ställde till med festligheter och bjöd på ovanligt mycket mat. Därifrån var steget inte långt till att ge presenter, dels till fattigt folk som bjöds in till julmaten, dels till familjemedlemmar och andra närstående. I äldre svensk folkkultur brukade pojkar och flickor dessutom utnyttja helgen till bus: man sprang omkring, uppmärksammade folk i stugor och gårdar på att det hände saker utomhus och passade på att kasta in saker när dörrarna öppnades. Ibland stod en förklarande vers på presenten. Detta bruk gav oss ordet julklapp, som kommer av "klappning" – man knackade på dörren eller fönstret innan man kastade in gåvan, som så småningom övergick till att bli ett inslaget paket.