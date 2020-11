Var tredje finländare trivs bättre under restriktioner

HELSINGFORS Medan antalet nya coronasmittade i Sverige är över 300 per 100 000 invånare, ligger Finland på ett snitt kring 50 fall per 100 000 invånare under de senaste veckorna.

Så har det varit ända sedan tidig vår då regeringen snabbt införde en lång rad restriktioner för att stoppa smittspridningen. Bland annat stängdes offentliga inrättningar så som skolor, bibliotek, museum och teatrar. Likaså avblåstes alla stora evenemang, så som konserter och idrottsevenemang.