Stormningen av bastiljen i Paris 14 juli 1789 vilket brukar ses som startskottet till den franska revolutionen.

Ibland stöter jag på texter som slår mig som osedvanligt intressanta.

Jag har läst om en text av den brittiske parlamentsledamoten Jesse Norman ett antal gånger.

För några år sedan träffade jag Norman i parlamentet och samtalet kom att handla om hans högst okonventionella karriär.

Han hör till en överklassfamilj (med den ärvda titeln baron) och gick på Eton och sedan på Oxford där han som många med denna bakgrund läste ”classics”, dvs klassiska språk, kultur och historia.

Han blev därefter bankdirektör på Barclays bank 1991 – 1997 innan han började undervisa och forska på University College London där han tog sin PhD i filosofi 2003.

Han har skrivit en rad böcker. Den mest kända skrev han tillsammans med Janan Ganesh (nu Financial Times’ politiske kommentator) 2006: ”Compassionate Conservatism”. Den sågs som den grundläggande idéskriften bakom David Camerons väg till partiledarposten i torypartiet.

Han blev MP 2010 och har varit en stundtals kontroversiell röst i torypartiet eftersom han inte alltid velat följa partilinjen.

2013 kom hans biografi om Edmund Burke och det är till Burke han anknyter i FT-artikeln ”Lessons from Burke on the origins of our present discontent”.

Vad kan vi då lära av Burke när vi söker motverka de myter och villfarelser som präglar det Norman kallar vår tids revolutionära populism?

Burke skrev 1770 mot bakgrund av konvulsionerna i brittisk politik på 1760- och 1770-talen ”Thoughts on the Causes of the Present Discontents”. Norman skriver att den och Adams Smiths ”Wealth of Nations” sex år senare är de gångjärnen för vår politiska och ekonomiska moderna tid (”the hinges of our political and economic modernity”). Här framträder det moderna Storbritannien med tolerans, handel, konstitutionell regering och rättsstaten.

Vad kan vi i dag lära oss av Burke (och Smith) frågar Norman och pekar på tre lärdomar.

Den första är att vi måste vara medvetna om faran. Burke såg att den franska revolutionen 1789 var på väg långt före sina samtida. Han läste tecknen: förakt för offentlig auktoritet (public authority), attacker mot privat egendom och en populistiskt längtan som bortser från obekväma fakta och en benägenhet att alltför snabbt dra slutsatser. Detta ser vi i dag också.

Burke förstod hur ord ”som frihet” eller ”jämlikhet” kunde påverka människor utan att ordens innebörd stod klar. Långt före George Orwell förstod Burke hur den politiska debatten som i 1780-talets Frankrike kunde urarta från respekt för oliktänkande till etiketterande, personligt förakt och i slutändan att åsiktsmotståndare utmålades som samhällsfiender. Politik övergår till våld när fredligt meningsutbyte och strävan efter försoning överges.

Idag, skriver Norman, normaliseras politisk extremism och blir allt vanligare tack vare den ekokammare som sociala medier utgör.

Den andra lärdomen är betydelsen att hantera populistiska myter. Se på den franska revolutionen som skulle göra slut på privilegiesamhället, förgöra eliten, upphöja de fattiga och bryta kyrkans makt, Men resultatet blev inget av detta. Franska revolutionen ledde till våld, anarki, terror, inbördeskrig och sedan ett internationellt krig. Hundratusentals människor dog.

Liknande myter sprids idag. Fria marknader har sina svagheter men när de fungerar så är de inte verktyg för en ondskefull kapitalism utan den mest betydelsefulla kraften för mänsklig ekonomisk utveckling, jämlikhet och frihet som någonsin skapats. Därför måste myterna bemötas.

Allra viktigast, skriver han, är försvaret av den representativa demokratin och för de liberala värdena i vårt kommersiella samhälle. I Storbritannien stadgar författningen att det är parlamentet, inte folket, som har den suveräna makten (is sovereign).

”Våra politiska och legala institutioner, vår monarki, våra domstolar har sammantaget sin egen logik. De är produkter av evolution, av hundratals år av konflikt och kompromiss och ömsesidigt hänsynstagande.”

Det centrala nu, skriver Norman, är respekten för dessa institutioner.

”It seems to be the fate of every generation to think of its own issues as entirely new and without precedent. That is a dangerous, indeed a potentially revolutionary, delusion. It springs often not from mere ignorance, but from a willed decision to ignore history and seek a new beginning. We need to combat it with knowledge, energy, respect and love.”

Historielösheten är en farlig ja potentiellt revolutionär villfarelse. Det medvetna beslutet att bortse från historien och att söka en nystart behöver motverkas med kunskap, energi, respekt och kärlek, avslutar Norman sin artikel i FT.