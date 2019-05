Första avsnittet den kommande säsongen av SVT:s kostymdrama "Vår tid är nu" premiärvisas under Way Out West i Göteborg.

Dessutom bjuder den kombinerade musik- och filmfestivalen på flera Sverigepremiärer av musikdokumentärer som Mike Christies "Suede: The insatiable ones" och Allan Elliott och Sydney Pollacks Aretha Franklin-dokumentär "Amazing grace".