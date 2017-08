Var slavarnas liv bättre än industriarbetarnas?

Illustration från en slavauktion i Virginia 1861. Foto: Photoresearchers/IBL

Mitt bestämda svar är nej, absolut inte. Slaveriet var mycket värre än industriarbetet i norr, och många slavägare ömmade inte alls för sina undersåtars familjer. Men jag har hört frågeställarens undring förr, och ämnet kan vara värt ett utförligt svar.

Ett av de största diskussionsämnena i forskningen om slaveriet i den amerikanska Södern gäller slavhandeln och slavfamiljerna. Vi vet att slavarna lyckades reproducera sig och dessutom öka sitt antal med ett par miljoner. På denna punkt är det nordamerikanska slaveriet världsunikt.

Samtidigt vet vi att många slavar måste ha forslats från nordliga sydstater som Virginia till sydliga sydstater som Alabama. Hur går detta ihop? Slavhandeln förutsatte en stabil tillgång på slavfamiljer med köp- och säljbara barn och ungdomar. Blotta förekomsten av en kommers som hotade att krossa slavfamiljer borde ha begränsat slavarnas vilja att bilda familj.

En av kärnpunkterna i Roger Fogels och Stanley Engermans resonemang i den ryktbara (vissa skulle snarare säga beryktade) ”Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery” (1974) är att slavägarna gynnade och beskyddade slavens rätt till en egen familj. I och med detta blev de ofria en del av systemet. De identifierade sig med slavsamhället och fann sig till rätta. Följaktligen blev de dugliga, produktiva arbetare, effektiva kugghjul i sydstaternas expansiva kapitalism.

Massor av slavar förflyttades från gamla slavdistrikt i öster och norr till nya i väster och söder.

Om Fogel och Engerman har rätt kan den interna slavhandeln i Södern knappast ha varit stor, åtminstone inte hotfullt stor, eftersom en sådan handel skulle ha krossat de högt värderade slavfamiljerna och undergrävt systemets logik.

Men Fogel och Engerman har fel. Som har påvisats inom senare forskning var den interna nordamerikanska slavhandeln allt annat än obetydlig. Kommersen började utvecklas under andra hälften av 1700-talet och blev allt viktigare efter det brittiska förbudet mot slavhandel på Atlanten 1807. Massor av slavar förflyttades från gamla slavdistrikt i öster och norr till nya i väster och söder.

Ända till 1860 utgjorde Maryland, Virginia, Kentucky, Tennessee samt North och South Carolina stora regionala baser för slavexport, medan Georgia, Alabama, Florida, Arkansas, Louisiana och Texas var importregioner. Huvuddelen av handeln ägde rum på land och hade formen av små karavaner med mellan 30 och 40 slavar. Vissa slavhandlare föredrog att transportera sina mänskliga varor på kustfartyg från städer vid Chesapeake Bay, som Baltimore, till New Orleans.

Därefter kommer ogifta och barnlösa slavinnor, sedan större barn som kan gå på egna ben, allra sist mödrar med bebisar och småbarn.

Ögonvittnesskildringar av slavkaravaner i USA är minst lika förfärande som skildringarna av slavkaravaner i Afrika. Vi läser om långa rader av män som kedjats vid varandra två och två. Bakom dem vandrar en annan grupp manliga slavar, svagare och mer tystlåtna, män som man inte förväntar sig skall ställa till med oroligheter. Därefter kommer ogifta och barnlösa slavinnor, sedan större barn som kan gå på egna ben, allra sist mödrar med bebisar och småbarn. På slavhandlarnas order sjunger slavarna medan de vandrar, enkla sånger som är avsedda att muntra upp dem och göra marschen lättare att genomföra.

Natchez var slutpunkt för många karavaner, men ingen stad kunde tävla mot New Orleans i rollen som slavekonomins centrum. Härifrån skeppades de grödor som slavarna producerade och hit fördes färska slavarbetare för vidareförsäljning till plantagerna. Priserna trissades upp av efterfrågan. En 25-årig slav som kostade mellan 500 och 700 dollar i 1820-talets Virginia omkring 1 600 dollar i New Orleans.

Sådana profiter gjorde slavhandeln till en lockande bransch. Många vita lånade stora summor för att spekulationsköpa slavar i Maryland eller Virginia och sälja dem för god vinst i Louisiana. Det var inte ovanligt att vita plantageägare i de norra sydstaterna sökte föda upp så många slavar som möjligt för att i ett senare skede sälja dem söderut. Slavavel lönade sig.

Ingen kapitalist i New England med omnejd lär ha tvingat sina fattiga grannar att avla fram barn som kunde säljas till fabriker.

Säga vad man vill om det uselt betalda industriarbetet i norr, men fabriksägarna hade inte makt eller rätt att splittra familjer eller tvinga sina jobbare att marschera tvärs igenom landet i karavaner. Ingen kapitalist i New England med omnejd lär ha tvingat sina fattiga grannar att avla fram barn som kunde säljas till fabriker i andra delstater. Ergo: det var värre i Södern.