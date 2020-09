Medan den svenska debatten har tuffat på om alltifrån gängkriminalitet till vad Jan Guillou skriver om Ebba Busch, höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i veckan sitt första stora tal, om ”the state of the union”. Jodå, svenska medier rapporterade om detta – men frågan är hur många svenskar som verkligen brydde sig.

Engagemanget var förstås inte tillnärmelsevis så stort som när USA:s president håller sitt tal om tillståndet i Amerikas förenta stater, och dagen efter von der Leyens tal var den stora nyheten i Dagens Nyheter hur svenska riksdagsledamöter förhåller sig till… de två kandidaterna i höstens amerikanska presidentval. DN:s rundringning visade – surprise! – att stödet är störst för Joe Biden.