Om vi i år fick vänta länge på våren kan det vara nyttigt att påminna sig om det sena 1500-talets Europa. År 1570 frös floderna till så långt söderut som i Provence och Languedoc. 1587 skrev den engelske författaren Christopher Marlowe om "Europe where the sun dares scarce appear / for freezing meteors and congealed cold". 1594 höll isen grepp om hamnen i Marseille in i april. Det sena 1500-talets européer märkte kylan men visste inte att de levde mitt i något som forskare senare skulle kalla för "lilla istiden".