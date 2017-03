Foto: Massoud Hossaini / TT / NTB Scanpix

Enligt en beräkning som inte väger in annat än vägnät, tar det tre dagar och elva timmar att köra bil från Stockholm till Kabul. Ingen är väl dum nog att försöka. Efter över 15 års krig är fortfarande stora delar av Afghanistan mycket osäkert. Talibanerna har återtagit kontroll över ungefär 15 procent av landet. Vad hade Sverige någonsin där att göra, egentligen?

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

En utvärdering av den svenska insatsen i Afghanistan 2002–2014 lämnades i fredags till utrikesminister Margot Wallström. Insatsen har kostat mellan 18,2 och 27,5 miljarder kronor, 8 024 svenska soldater har tjänstgjort genom åren, 6 har dött och 31 skadats, och under perioden har man givit 6,7 miljarder kronor i bistånd. Under samma period har USA spenderat 4 000 miljarder dollar på insatsen, om man räknar in sjukhuskostnader för veteraner med mera. I summan ingår 113 miljarder dollar (ungefär 1 000 miljarder kronor) i återuppbyggnadsbistånd. Inflationsjusterat är det mer än hela Marshallhjälpen som USA gav till 16 länder efter andra världskriget.

Vi har gjort afghanerna beroende av bistånd. Som av heroin.

Annons X

Vad har vi då uppnått? Inte mycket. Vi har inte skapat säkerhet, enligt utredningen, vilket även gäller ISAF-styrkorna överlag. Demokratin har ingen lokal förankring att tala om. Men med så mycket bistånd borde väl fattigdomen ha minskat i alla fall? Nej, utredningen bedömer att ”ingen måluppfyllnad föreligger när det gäller minskad fattigdom. Enligt Världsbanken ligger fattigdomsnivån kvar på 36 procent av befolkningen. Svenskt bistånd har inte lyckats bidra till en minskning. ” Detsamma gäller för övrigt USA:s kolossala biståndspengar. Utredningen skriver vidare: ”Varken det svenska, eller för den delen det internationella biståndet, tycks ha bidragit till en ökad afghansk förmåga att åstadkomma en effektiv fattigdomsbekämpning. Utredningen gör bedömningen att ingen måluppfyllnad föreligger.”

Afghanistan är ett av världens allra mest korrupta länder. Kombinera det med att säkerhetssituationen är sådan att västerländska bistånds- givare inte själva kan kontrollera att biståndet går till rätt saker. Man kan likna det internationella biståndet vid en värdefull naturresurs. När ett land görs beroende av en sådan tränger det ut andra näringar. Faktum är att den enda näringen i Afghanistan som är konkurrenskraftig på egen hand är den storskaliga opiumodlingen, som sedan blir till heroin i våra länder. När Sida själva har utvärderat sina insatser mot korruption säger man att det inte har gått något vidare, och att man delvis haft rekryteringsstrategier som snarare förvärrat korruptionen. Men biståndspengarna sinar ändå aldrig. Vi har gjort afghanerna beroende. Som av heroin.

Men flickorna då? Det är sant att fler flickor i dag går i skolan än vad de gjorde under talibanerna. Beror det på västerländsk påverkan eller hade det skett ändå? Sidas egna utvärderingar slår fast att jämställdhetsarbetet har gått minst sagt trögt. De rekommenderar att man hädanefter bör försöka främja mänskliga rättigheter genom en ”lins av islamska värderingar”.

Den svenska insatsen uppnådde inte sina mål eftersom målen var orealistiska. Vi har inte besegrat talibanerna. Vi har inte besegrat patriarkatet. Vi har inte skapat en fungerande demokrati. Vi har helt enkelt inte lyckats upprätta en filial för den svenska värdegrunden. Men skulle vi ha stått utanför när våra närmaste allierade bad om vår hjälp? När den afghanska regeringen bad om det? Knappast. På den punkten har vi visat oss trovärdiga. Och Försvarsmakten har lärt sig mycket av att delta i insatsen och att samarbeta med Nato-länder. Mycket mer än så kanske man inte kan begära när man är ett litet nedrustat land. Kanske är huvudproblemet att vi sätter upp för högtflygande och luddiga mål, vilket leder till utvärderingar som säger att vi har misslyckats?