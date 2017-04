Var Katalonien självständigt på 1600-talet?

Filip IV:s spanska monarki och den franska kungamakten. Foto: IBL

Svaret är beroende av hur man definierar självständighet. Att katalanerna gjorde uppror är ett historiskt faktum, likaså att de tidvis lyckades undandra sig Madrids välde, men i praktiken förvandlade detta bara området till en krigszon mellan Filip IV:s spanska monarki och den franska kungamakten.

Bakgrunden till upproret var som följer. Av hävd hade Kastilien, det dominerande riket i den pyreneiska unionen, burit huvuddelen av det ekonomiska ansvaret för de spanska kungarnas krigiska äventyr, men de kastilianska bönderna och borgarna kunde inte uthärda hur mycket som helst. På 1620- och 1630-talen frångick regimen principen att respektera delrikenas institutioner och privilegier och började centralisera makten för att kunna ta upp mer skatt. I Katalonien, som inte fick mycket i gengäld för de pengar som flöt in till kungens kistor, var missnöjet stort. Ilskan mot Madrid blev ännu starkare i slutet av 1630-talet, då kastilianska truppstyrkor förlades till Roussillon i norra Katalonien för att kunna sättas in i det pågående kriget mot Frankrike. Bönderna tvingades försörja trupperna, som de uppfattade som främmande förtryckare. Ilskan exploderade under Corpus Christifesten i Barcelona 1640, känd som Corpus de Sang, ” Blodets Corpus”. Våldsamma upplopp bröt ut på stadens gator. Den förste som dog skall ha varit en skördekarl, varför det krig som följde har fått det katalanska namnet Guerra dels Segadors, ”skördekarlarnas krig”. Betydligt viktigare var dock att rebellerna den 7 juni dödade Dalmau de Queralt i de Codina, greve av Santa Coloma och spansk vicekung i Katalonien.

Revolten kom som en överraskning för regimen. I just detta läge saknade man trupper att nedkämpa resningen, eftersom alla tillgängliga styrkor var upptagna i Frankrike och Nederländerna. Juristen Pau Claris i Casademunt, ledare för Generalitat, den katalanska myndigheten i Barcelona, lät kungöra officiellt uppror med målet att skapa ett självständigt Katalonien.

Annons X

För att ha en rimlig chans att segra behövde katalanerna allierade. De bad Frankrike om hjälp. Några månader efter revoltens utbrott sammanträffade delegater från Generalitat med kardinal Richelieus män. Fransmännen lovade att sända trupper. Därefter förklarade katalanerna sitt land som republik under franskt beskydd. I början av 1641 ändrades detta till att Ludvig XIII av Frankrike utnämndes till greve Lluís I av Barcelona.

När den spanska regimen hämtat sig från överraskningen sökte de kväsa resningen med militära medel. En armé under Pedro Fajardo, markis av Los Vélez, tågade till Katalonien, erövrade åtskilliga städer och spred skräck genom att massakrera fångar. I januari 1641 förändrades krigsscenariot genom slaget vid Montjuïc, en höjd utanför Barcelona. Fajardos trupper gjorde upprepade försök att inta befästningen på höjden. När de var utmattade genomförde katalanerna en oväntad framstöt från staden. De spanska soldater som inte stupade eller tillfångatogs retirerade söderut till Tarragona.

Kort tid efter segern vid Montjuïc avled Pau Claris – det har spekulerats i om han blev mördad – och det franska inflytandet över Katalonien ökade. Philippe de la Mothe-Houdancourt utnämndes till överbefälhavare över de franska och katalanska väpnade styrkorna. Under de år som följde böljade kriget fram och tillbaka. I ett första skede var fransmännen segerrika. Störst framgång hade de i den nordliga provinsen Roussillon, vars huvudstad Perpignan föll 1642. Sedan de spanska arméer som avdelats för att återta området lidit nederlag på slagfältet var hela denna del av Katalonien i allt väsentligt fransk, något som bekräftades när staterna slöt fred 1659. Att inte hela Katalonien införlivades med Frankrike berodde på framgångsrika spanska offensiver 1652, då Barcelona återerövrades.