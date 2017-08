Fokusera på livets goda

Glasklart val. Foto: Jack Mikrut/TT

Använd pengarna som trillar in från David Batras föreställning ”Elefanten has left the building” till att starta ett inredningsföretag med New England-stil samt ett litet bokförlag som fokuserar på det som man kan kalla ”livets goda”. Det vill säga allt från glaskonst till fitness, blomsterarrangemang och barbeque, som ju framförallt är ett avslappnat och gott sätt att umgås.