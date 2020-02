Det kommer förstås fler bilder under veckans gång som underlättar jakten på rätt plats. Jag kan förvarna om att jag denna vecka inte kommer ha möjlighet att svara på alla mejl under måndag och tisdag, men lovar att senare i veckan i vanlig ordning svara alla er som gissar rätt.

Fokus den här gången kommer att ligga på balkonger. Balkongen på bilden går ju inte att komma ut på eftersom den saknar dörr inifrån. Om ni läsare har någon teori (eller vet) så får ni gärna berätta. Ni får också gärna skriva några rader om ni har något exempel på en balkong i Stockholm som på något sätt sticker ut. Den kanske är vacker, opassande eller av någon annan anledning har fångat er uppmärksamhet.