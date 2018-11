Denna understreckare publicerades ursprungligen den 9 juli 1927 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Artikelförfattaren Anna Sandström (1854–1931), till höger en klass vid Anna Sandströms flickskola i Stockholm, 1915. Foto: Stockholms stadsmuseum

I sin förra året utgivna skrift Svenskt och främmande i svenskt skolväsen har chefen för skolöverstyrelsen Generaldirektör Bergqvist givit allmänheten en högst intressant överblick över det vidsträckta kulturområde, som länge stått under hans överinseende. Särskilt för lärarvärlden måste det ha sin stora betydelse att få veta hur det fält, där de var dag plöja och så, ter sig från överledningens högre utsiktspunkt med dess större möjlighet till jämförelser. Då därtill kommer hr Bergqvists kända själfulla framställning, ofta illustrerad med humoristiska vändningar och skämtsamma anekdoter, så har hans broschyr blivit ej blott lärorik och orienterande utan även i hög grad underhållande.

Som titeln angiver, har förf. satt sig före att undersöka vilka former och tendenser i vårt skolväsen, som ha ett utländskt ursprung och vilka som äro uttryck för det specifikt svenska psyket, sådant som våra folkpsykologer Gustav Sundbärg, Verner von Heidenstam och Carl Laurin skildrat det. I skolans och pedagogikens värld ha ju alltid de internationella kommunikationerna varit goda och de utländska lånen äro naturligtvis många, men förf. finner i vår skola många utpräglat svenska särdrag. Så igenkänner han svenskens kärlek för vittfamnande, fasta, i detalj uttänkta system, t.ex. i den svenska gymnastiken, i Näässlöjden och i den nu fullbordade centraliseringen av nästan alla undervisningsanstalter under skolöverstyrelsen. Svenskens smak för det storvulna, monumentala går igen på många sätt, inte minst i "skolpalatsen", som bekant ofta uppbyggda utan tillbörlig hänsyn till rimliga kostnader.

I likhet med Gustav Sundbärg uppehåller förf. sig länge och med beklagande vid den typiskt svenska obenägenheten för människostudium och psykologisk analys. Han utvecklar hur svensken intresserar sig mer för händelser, för fakta och teoretiska översikter än för personer och hur denna läggning går igen i uppfostran och undervisning. Lärarens brist på psykologiskt intresse visar sig i undervisningen i olika ämnen: i historien, där framställningen av de ledande personligheterna får träda i skuggan för kronologi, allmänna satser och översikter, i litteraturläsningen, där det mera sällan förekommer analys vare sig av författarens psyke eller av de i hans diktning uppträdande gestalterna. I umgänget visar sig detta lynnesdrag som en viss stelhet, vilken ofta hindrar läraren att nå in till förtroligare kännedom om lärjungarna.

Å andra sidan ger förf. livligt erkännande åt många egenskaper hos den svenske läraren: allvar och fasthet, soliditet, klarhet och reda i undervisningen, allt också karaktäristiskt svenska drag.

Den som skriver dessa rader har helt naturligt i synnerhet fäst sig vid vad förf. yttrar om de svenska privatläroverken, särskilt flickskolorna. Han säger, att de högre flickskolorna "så småningom förvärvat sig ett synnerligen stadgat anseende och jämväl befunnits i ständigt ökad grad förtjänta av statens ekonomiska understöd". Sedan han framhållit den frihet flickskolorna åtnjuta – i väl ljusa färger – fortsätter han.

"Anledningarna till att de svenska flickskolorna kommit i en dylik, gent emot det allmänna friare ställning torde vara att söka på åtskilliga håll, men står utan tvivel i ett bestämt sammanhang med vissa sidor av det svenska folklynnet, både sådant detta ter sig hos våra kvinnor och sådant det framträder hos våra män. De svenska kvinnor, i vilkas händer flickskolornas ledning har legat, ha fyllt sin betydelsefulla gärning med den trohet, hängivenhet och uthållighet, varav den svenska kvinnan kan vara mäktig. Sådant har väckt respekt i svenska mäns sinnen. I svenskt lynne har det jämväl av ålder legat att öppna väg för en tapper kämpe – och de svenska flickskolornas lärarinnor ha, det måste erkännas, hittills fört en oförtruten kamp för sin frihet, och de ha också därvid hemburit segrar. Men det har ej mindre legat i svenskmannalynnet att ridderligt vörda och beundra det verkligt kvinnliga och bereda detta rum. Och det må här erkännsamt sägas, att den svenska lärarinnan trots alla de påfrestningar, som utgå från hennes kall, i mycket hög grad lyckats bevara det i kvinnans väsen inneboende djupast kvinnliga, det moderliga sinnet, och att tack vare detta förhållande även åt flickskolan, till och med när dess arbete mer än önskligt följt gosskolans i spåren, givits en prägel av hem och hemtrevnad, som gjort det bildningsresultat, som skolan lämnat, ur både samhällelig och individuell synpunkt avsevärt mera värdefullt än den rigorösaste kontroll någonsin mäktat göra."

Detta är i sanning ett vackert vitsord, det vackraste flickskolan kan önska sig, och dessutom såsom kommande från den högsta inspekterande myndigheten, synnerligen tungt vägande.

Även på andra ställen i texten finnas inströdda fördelaktiga omdömen om flickskolan. "Här gäller det att bevara en svensk skolgärning, som mer än vanligt haft blicken öppen för det personliga."

Det säges att flickskolans och folkskolans lärare i allmänhet ha visat mer intresse för teoretiskt pedagogiska iakttagelser än läroverkens lärare. Då förf. anmärker, att läroverksstadgans föreskrift att lärarna böra träda i förbindelse med lärjungarnas hem i det stora hela blivit en död bokstav, tillägger han: "Här som i många andra avseenden ha våra flickskolor gått sina egna vägar."

Alla dessa omdömen gå ju oemotsägligt ut på att privatskolorna – ty egentligen kunna flertalet privata samskolor i fullt mått taga åt sig det erkännande förf. skänker flickskolan – äro olika statsläroverken och ha lyckats undgå vissa svagheter hos dessa senare. Man kunde ha väntat, att hr Bergqvist med sitt sinne för liv, rörlighet och personlig färg över skollivet, skulle bestämt ha uttalat sig för att som motvikt till statsskolornas ensidighet bibehålla det privata skolväsendet. Han medger nämligen nästan lika otvunget som allmänheten och många av oss skolmänniskor, att den statliga skolundervisningen är överorganiserad och överreglerad. "Emellertid låter det sig icke förneka, att den bundenhet, som ligger över arbetet och livet i den svenska skolan, kan komma att öva ett menligt tryck på densamma samt däråt giva ett drag av stelhet och oåtkomlighet." Under sådana förhållanden tycker man rent av, att om privatskolan inte funnes så borde den uppfinnas. Men förf. drar inte den slutsats, som man skulle vänta av hans premisser. Han talar om att i hänseende till flickskolan nu "andra vindar blåsa". Och utan någon skarpare protest antyder han i synnerligen vaga ordalag, att dessa vindar torde blåsa mot förstatligande. Han resignerar med det hoppet, att privatskolans goda och friska andar skola flytta med in i de statliga läroverk, som byggas på deras ruiner. Det hoppet torde nog vara fåfängt, ty dessa andar trivas endast i frihetens livsluft.

Situationen är nu betydligt olika mot vad den var för ett år sedan, då hr Bergqvist utsände sin broschyr. De skolpolitiska riktningar, som han diskret karaktäriserar som "vindar", ha nu blåst så hårt, att icke endast flickskolornas ställning försvagats utan att själva skoltypen blivit satt på avskrivning.

Som synes av ovanstående citat, gör hr Bergqvist i förbigående den anmärkningen mot flickskolan, att den ibland "väl mycket gått i gossläroverkens spår". Denna anmärkning – berättigad eller icke – har ofta framförts av bildade män, när de av någon anledning känt sig kritiskt stämda mot flickskolan. De ha därvid stött sig på en allmän opinion, att den kvinnliga undervisningen avgjort borde skilja sig från den manliga. Innevarande års nya skolplan är emellertid uttryck för en rent motsatt uppfattning: flickornas undervisning skall icke blott likna utan nästan helt sammanfalla med gossarnas. Den normala utbildningsvägen skall för flickor som för gossar gå genom bottenskola, förkortad 4- eller 5-årig realskola, 4-årig realskola och eventuellt gymnasium. Det för flickor olämpligaste ledet i denna trilogi är den förkortade, särskilt den 4-åriga realskolan, i dagligt tal mellanskolan kallad.

Vad mellanskolan angår, så vore ju dess upphöjande till en huvudform för flickundervisning betänkligt nog, ifall den vore en ny och oprövad skolform. Men värre är, att den är prövad och befunnen lida av synnerligen svåra fel från såväl pedagogisk som hygienisk synpunkt. Som mellanskolan på fyra år skall medhinna realskolans kurser, som ursprungligen varit avsedda för 6 år, blir lärostoffet till ytterlighet sammanpressat och ofta endast lösligt tillägnat, på samma gång som lärjungarna över hövan ansträngas. Ansträngningen har gått så långt, att en motionär, hr K. Sandegård, till årets riksdag hemställde, att vare sig kungl. Prop. i skolfrågan bleve bifallen eller ej, omedelbara åtgärder måtte av Kungl. Maj:t vidtagas "i syfte att minska den arbetsbörda som för närvarande påvilar lärjungarna i den kommunala mellanskolan, i den utsträckning hänsynen till lärjungarnas fysiska och psykiska hälsa påfordrar". Läkarna ha så gott som enhälligt protesterat mot att denna hälsovådliga skolform skulle påtvingas flickorna, som just under sina ömtåligaste levnadsår skulle åläggas ett mödosamt arbete, avslutat med en ansträngande examen. Det är svårt att förstå det hänsynslösa åsidosättandet av de auktoritativa uttalandena i denna riktning.

För de 13 planerade statliga flickläroverk, som successivt skola upprättas, skall 4-årig realskola + 3-årigt gymnasium utgöra den organisatoriska ramen. Då flertalet allmänna läroverk och realskolor, såväl särskolor för gossar som samläroverk, komma att erhålla två alternativa linjer, en med 4-årig och en med 5-årig realskola, kunde man med fog ha väntat, att de statliga högre flickläroverken skulle få åtnjuta samma förmån. Nej, visst inte, för flickorna i dessa skolor är den från undervisningssynpunkt sämsta och därtill mest ansträngande linjen god nog! För att ytterligare framhäva mellanskolans dominerande ställning skall en linje med 4-årig realskola inrättas i den ärevördiga statens normalskola för flickor, som länge varit urtypen för den 8-klassiga flickskolan.

Skolreformatorerna ha ansett som en av sina främsta uppgifter att under samma ekonomiska villkor bereda samma utbildningsmöjligheter för flickor som för gossar. Detta är ju ett vackert och rättvist syfte, om vilket intet annat än gott är att säga. Men medlen äro egendomliga. Samundervisning blir hädanefter för de högre statsskolorna regel, särskolor undantag, detta stick i stäv med den ganska allmänna opinion, som framträdde i remisskritiken av skolkommissionens förslag. Hr Bergqvist anför också, att samskolan inte är populär i Sverige men att den accepteras av ekonomiska skäl. Ecklesiastikministern medger, att problemet sam- eller särundervisning hos oss ej kan anses slutgiltigt löst, men deklarerar, att han för sin del betraktar frågan i främsta rummet som "en lämplighetsfråga", därnäst som en ekonomisk fråga, först i tredje rummet "i den mån detta visar sig möjligt och förenligt med klok sparsamhet" anser han hänsyn kunna tagas till pedagogiska och psykologiska faktorer. Man frågar sig: kan alltså en anpassning efter psykologiska och pedagogiska krav icke göra anspråk på lämplighet? Tydligare kunde det inte sägas ifrån, att det är social-politiska och finansiella synpunkter som varit bestämmande vid uppdragandet av huvudlinjerna i den nya skolplanen. Det är nog inte många utanför utskottsmajoritetens allra närmaste meningsfränder, som anse det "lämpligt" att, som nu är beslutat, helt enkelt stoppa in flickorna i flertalet av de allmänna läroverken – och det utan att dessa organiseras som samskolor. Detta är, som det också anmärkes i huvudreservationen en "fullständigt revolutionerande" åtgärd.

Gustav Sundbärg har anmärkt, att svenskarna äro en utpräglat manlig nation. Och allmänna läroverket, som uppbyggts och handhafts endast av män, bär också i gott och ont en avgjort maskulin prägel. Här komma nu flickorna in i en kärv och för dem främmande miljö, så mycket mer som lärarna i dessa skolor ju ännu med få undantag äro manliga. Allmänna läroverken äga, därom råder intet tvivel, många stora förtjänster, men ingen har påstått, att hemlikhet är en av dem. Flertalet svenska kvinnor bliva ju dock fortfarande hustrur och mödrar – familjelivets vara eller icke vara hänger på de unga kvinnogenerationernas uppfostran och sinnesriktning. På vilket sätt komma de att i de allmänna läroverken utbildas för denna uppgift? Man blir också ängslig vid tanken på de nya skaror av studentskor, som genom skolreformen skola slungas ut på arbetsmarknaden. Om de 13 nya statsläroverken för flickor komma till stånd torde de komma att med tiden årligen dimittera 300-400 studentskor. Är icke en sådan tillökning betänklig? Trots allt tal om likställighet mellan man och kvinna säger sunda förnuftet, att på flera yrkesbanor männen alltid komma att äga företrädet, och om naturen får ha ett enda ord att säga, skall det å andra sidan alltid finnas ett yrke, som exklusivt tillhör kvinnorna – det husliga arbetet. Rättvisan i kravet att flickorna ofrånkomligen skola ha precis lika tillgång till teoretiska studier som gossarna synes mig därför problematisk.

Reformens mål: att förskaffa flickorna från obemedlade hem större bildningsmöjligheter hade uppenbarligen – som också i riksdagsdiskussionen framhållits – kunnat lösas på ett mycket naturligare och enklare sätt genom att öppna de privata flickskolorna för denna kategori av lärjungar. Många obemedlade flickor gå redan nu i flickskolan och åtnjuta där friplats eller nedsättning av avgifterna. Av dessa skolors statsunderstöd går den ojämförligt största delen direkt till lärarinnornas löner, och skolan själv erhåller endast ett relativt obetydligt anslag, som är förbundet med vissa villkor för friplatser och nedsättningar. I flera skolor torde nedsättningarna uppgå till samma belopp som statsanslaget, ibland t.o.m. överskrida detta. Staten behövde ju endast med ett kraftigt grepp höja detta anslag för att göra undervisningen i den privata flickskolan för alla lärjungar väsentligt billigare än för närvarande. Det skulle i alla fall kosta staten mindre än att upprätta nya statliga läroverk, och det vore en verkligt demokratisk åtgärd. Härigenom skulle mången begåvad flicka, då hon lämnar bottenskolan, kunna erhålla mera individuell omvårdnad och en lugnare lärogång med omväxling av teoretiskt och praktiskt arbete än vad realskolan kan erbjuda henne. Och i flickskolans läroplan går det lättare än i realskolan att för de elever, som ha mera anlag för manuellt än för teoretiskt arbete, skjuta in en rent praktisk linje, som dock stannar kvar i skolans bildningsmiljö. Därtill kommer, att internatskolekompetensen, som erhålles utan examen på grund av godkänt avgångsbetyg från flickskolan, visat sig i allmänhet ha mera värde än betyg från realskoleexamen. Normalskolekompetensen anses nämligen vittna icke blott om genomgångna kurser utan om viss grad av mogenhet och bildning.

Att skolutskottet icke följt skolkommissionens förslag att dra in så gott som alla privatskolor tycks huvudsakligen ha berott på statsfinansiella skäl. Och att dessa äro nog så vägande förstår man, när man av hr Bergqvists broschyr inhämtar, att en elev i allmänt läroverk kostar staten 450 kr pr. år, en elev i privatskola på motsvarande stadium 190 kr. Några flickskolor äro emellertid dömda att dragas in, de andra få tills vidare leva kvar som reliktföreteelser under en tydlig förtröstan från utskottets sida, att de snart den ena efter den andra, skola stupa för konkurrensen med de billigare statsläroverken. Till yttermera visso ställer utskottsutlåtandet i sikte nya restriktioner för privatläroverken, en fortsättning på de ingrepp och regleringar, varmed dessa läroverk plågats och oroats under det sista decenniet.

Det skulle vara intressant att veta varpå den beror denna hos vissa skolpolitiker som det tycks outrotliga antipati för den högre flickskolan. Ecklesiastikministern, som i sin motivering yttrar sig ganska uppskattande om privatskolornas verksamhet, har dock liksom utskottet i sitt organisationsförslag undanskjutit flickskoletypen. Dock borde denna – en skolform, som utan examen lyckats uppehålla en god standard – ha tilltalat honom, som hyser så stor motvilja för allt examensväsen.

Som den svenska flickskolan efter en lång utvecklingsperiod nu ter sig, hade den säkerligen förtjänat bättre än att av utskotts- och riksdagsmajoriteten kastas på skräphögen. Utskottets ordnande av flickundervisningen har också både i riksdagen och i pressen betecknats som det nya skolsystemets allra svagaste punkt.

Som en besynnerlighet vid skolplanens tillkomst måste anmärkas, att riksdagen icke fann lämpligt att insätta någon enda kvinnlig ledamot i detta skolutskott, som dock hade till en av sina främsta uppgifter att organisera den kvinnliga ungdomens uppfostran. Fröken Hesselgrens försök att motionsvis försvara flickskoletypen avvisades liksom också fröken Wellins argument i samma syfte hade föga verkan. Det är egendomligt att sammanställa detta förhållande med några riksdagsmäns ideliga tal om kvinnans rätt. Eftersom riksdagen numera ofta i detalj bestämmer över medborgarnas förhållanden och särskilt tycks ha åtagit sig att vara den egentliga chefen för skolväsendet, måste kvinnorna hädanefter lägga an på att skaffa sig en talrikare, kulturellt starkt rustad riksdagsrepresentation.

För att nu till sist åter anknyta till hr Bergqvists tankegång, skulle man vilja fråga sig: Överensstämmer den nya skolplanen med hans karaktäristik av det svenska psyket? Ja, visserligen i så måtto, att den är ett lysande prov på svenskens lust till schematiserande och systembyggande och på hans bristande psykologiska sinne. Men i många fall verkar den ytterligt osvensk och just därför på något sätt upprörande. En viss sans och billighet brukar dock i allmänhet utmärka svensk lagstiftning liksom också hänsyn till vunnen erfarenhet, till åsikterna bland de skikt av medborgare, vilka beröras av lagen. I motsats härtill uppträda våra skolreformatorer med en maktfullkomlighet som förbluffar: rikets läroverk stympas, utvidgas, dras in allt efter som det behagar dem eller passar in med en enkel aritmetik. Det är inte det minsta fråga om hur dessa ingrepp skola förlikas med läroverkens uppgift och särart. Det går till ungefär på samma sätt, som när en främmande fältherre med kartan på bordet förlägger trupper i ett erövrat landskap: en skvadron i den byn, ett kompani i den.

Skolplanen omgiver sig ju dock med en viss ideell gloria. Propositionen inledes som bekant med ett kapitel om nyare pedagogiska strömningar, om "arbetsskolans" principer, som nu skola tillämpas i de omorganiserade läroverken. Arbetsskolemetoden ivrar ju för uppfostran till frihet och till förmåga av initiativ, så detta anslag låter gott. Men förhoppningarna svikas, inledningen är äpplet bredvid riset, honungen vid sidan av den bittra dryck som den följande framställningen iskänker åt de flesta intresserade pedagoger. Meningen tycks emellertid vara, att när det nya skolsystemet blivit – man kan gärna säga – tvångsinfört, skall den nya frihetens ande bjudas att flytta in i den för detta ändamål särdeles obekväma bostaden. Men är det månne ändamålsenligt att uppfostra barnen till initiativkraft i ett samhälle, där den erfarne medborgarens initiativ allt mer beskäres eller misstänkliggöres? Vore de unga inte bättre betjänta med inövning i de gamla passiva dygderna lydnad och fromsint resignation?

Vad flickskolorna angår, komma de säkerligen, trots allt misskännande från skolreformens befrämjare, att med den tapperhet, som hr Bergqvist vitsordar, möta motvindarna och i fortsatt utveckling söka allt bättre fylla sin uppgift. Framgången därvid kommer dock till stor del att bero på föräldrarna. Häromdagen yttrades i denna tidnings ledare om den svenska flickskolan: "Vårt land har i denna skolform ett kulturarv, som icke får förskingras, hur radikalt man än stöper om vårt skolväsende i allmänhet." Skola föräldrarna i handling ge sin anslutning till detta omdöme? Skola de ha kraft att låta sin erfarenhet tala högre än propagandan för det nya skolsystemet och ge flickskolan i dess organiskt framvuxna typ sitt starka stöd och sitt förtroende?

Anna Sandström Anna Sandström (1854–1931) var skolföreståndare och reformpedagog. 1883 grundade hon (tillsammans med Fredrique Runquist) Anna Sandströms skola, som hon förestod fram till 1926.

