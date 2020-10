– Ett steg i rätt riktning, sa försynta företrädare för de allra största.

Som om ingen av dem riktigt vågade yppa sin verkliga åsikt. Som om ingen ens trodde på sin egen betydelsefulla roll i systemet. Som om det var ett språkrör snarare än Zlatan som skrämde sportfolk till tystnad. Tänk om Jonas Gardell hade kunnat dra på volley.

Riksidrottsförbundets Björn Eriksson har kört den diplomatiska linjen konstant sedan nedstängningen. Fotboll- och hockeybasarna har mest väntat på sin tur som aldrig ens har kommit. Folkhälsomyndigheten förstår alldeles uppenbart inte skillnaden mellan klassträff med brännboll och allsvenskan i fotboll. Regeringen är lika tydligt fullständigt ointresserad. Som om sport bara vore något lite kul och ganska bra för folkhälsan. Sportens Gardell hade behövt berätta för de styrande att det här är inte en liten sysselsättning för skojs skull – det är en fucking yrkesmässig verksamhet för tusentals svenska arbetare. Som många dessutom vill betala för att titta på.

Ja, en pandemi pågår. Men smittskyddsexperter kan inte fortsätta att vara de enda att lyssna till och rätta in livet efter. Viktigast men inte enbart. Buss, tunnelbana och Ullared i trängsel är ok. På Friends kommer det att vara mer än hundra tomma platser mellan varje åskådare. Att bestämma samma exakta åskådarantal, i stället för att hitta en lämplig procentsats (Uefa har just bestämt sig för 30) utifrån publikkapacitet, är inget annat än slött och ännu ett bevis på ointresset för svensk proffsidrott i Sverige. Vet de ens att den finns?

Under ett par veckors resa i Italien nyligen var det munskydd, handsprit och en sekundsnabb feberkoll i varje entré. Tryggt och enkelt och ett sätt att kunna jobba vidare i stället för att bara stänga ner och betala bidrag. Vem går på offensiven och öppnar för svensk elitidrott?

Ola Wenström, programledare på Viaplay.

Komikern och författaren Jonas Gardell har under coronapandemin varit en högljudd kritiker mot regeringens hantering av kulturbranschen. Foto: Christine Olsson/TT