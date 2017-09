Sampdoria-spelarna Jacopo Sala, Fabio Quagliarella och Matias Agustin Silvestre får ledigt i helgen eftersom deras hemmamatch mot Roma ställs in på grund av väntat oväder. Arkivbild. Foto: Simone Arveda/AP/TT

Oväder väntas dra in över Italien under lördagen och därför ställs serie A-matchen i fotboll mellan Sampdoria och Roma in.

Det varnas för storm med mycket regn och risk för översvämning i hamnstaden Genua.

Det är inte bestämt när matchen ska spelas, men troligen inte före mitten av oktober på grund av Romas Champions League-spel.

