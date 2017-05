”Vänsterpartiets politik leder till fler miljonprogram”

Foto: Dan Hansson

REPLIK | HYRESRÄTT

Få levererar en politik som stärker hyresrättens ställning, skriver bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) i en artikel i på Svenska Dagbladets debattsida (4/5). Det är alldeles riktigt att den rödgrönrosa majoritet som hon representerar varken levererar en hållbar stadsplanering eller en bostadspolitik som stimulerar ett ökat bostadsbyggande. Istället görs utspel likt detta, som i socialistisk anda vill begränsa stockholmarnas valfrihet och öka styrningen av hur människor ska bo. Den enda ”stimulans” som Vänsterpartiet anser vara värdefull är den som innebär subventioner från det offentliga till byggande av hyresrätter. Det ägda boende ser man som något ont och förbehållet etablissemanget.

Men låt oss börja med att korrigera Ann-Margarethe Livhs historieskrivning. Under Alliansens ledning 2006–2014 i Stockholms stad var hälften av alla bostäder som markanvisades just hyresrätter. Det sista året var faktiskt summan hela 70 procent. Av de totalt 38 864 bostäder som byggdes och flyttades in i under dessa år utgjordes 41,3 procent av hyresrätter. Faktum är att det är nivåer som Vänsterpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus hittills inte matchar.

Det finns nog ingen som på allvar menar att dagens situation med segregationen i Stockholm är något positivt. Men istället för att dra nyttig lärdom av miljonprogrammen från 1960- och 1970-talen väljer Vänsterpartiet kontradiktoriskt nog att bygga de så kallade Stockholmshusen – hyresrätter som enligt Ann-Margarethe Livhs egen utsago ska ha ”rimliga hyror”. Vad den faktiska hyran blir vet vi inte ännu, då ingen av dessa hyresrätter är byggda. Dock vet vi av bostadsbolagens investeringsbeslut att det inte är fråga om några billiga produktioner sett i relation till vad privata hyresrättsbyggare levererar.

Det första projektet med Stockholmshus har Vänsterpartiet valt att förlägga till Tensta, en stadsdel som likt Rinkeby snarare skulle vara betjänt av fler bostadsrätter och ägarlägenheter för att få en bättre balans i upplåtelseformer. I praktiken innebär därför Vänsterpartiets bostadspolitik att man förstärker segregation och otrygghet genom att cementera de socioekonomiska skillnaderna mellan innerstad och ytterstad. Någon lärdom från miljonprogrammets tid har Vänsterpartiet alltså inte dragit.

Moderaterna står upp för ett modernt, urbant och hållbart växande Stockholm. Vår bostadspolitik innebär ett Stockholm med blandade upplåtelseformer, där människor själva får bestämma var och hur de vill bo. Det innebär att vi måste bygga såväl hyresrätter som bostadsrätter och ägarlägenheter, och detta över hela staden. Det behövs bostäder i olika storlekar för att tillgodose en dynamisk storstads behov – även ur ett företagarperspektiv – fler små hyresrätter är därför en viktig satsning som vi driver. Staden behöver förtätas och för det krävs en stadsplanering och stadsbyggnadspolitik som bevarar och förädlar stadens särdrag och inte bygger in ytterligare segregation och otrygghet.

Nyligen presenterade vi ett förslag till en helt ny stadsdel på Loudden, med 10 000 nya bostäder, minst 2 500 arbetsplatser och Sveriges högsta byggnad. En sådan tät stadsdel ger inte bara miljömässiga mervärden genom kortare avstånd, minskade utsläpp och att vi kan spara mer grönområden, den skulle också ge turister som kommer till Stockholm sjövägen ett helt nytt välkomnande istället för de oljecisterner som fyller platsen idag.

Avslutningsvis: Förslaget om att skrota rot och istället detaljstyra skattemedlen i en situation där så många människor, inte minst nyanlända, behöver komma in på arbetsmarknaden är ett direkt oansvarigt förslag från Vänsterpartiet och Ann-Margarethe Livh. Det är också typiskt att just Vänsterpartiet vill avskaffa hembudsrätten och därmed möjligheten för hyresgäster att själva avgöra om de vill köpa huset de bor i istället för att det överlåts till en annan hyresvärd.

Socialistisk detaljstyrning och miljonprogram eller frihetliga värden och en dynamisk storstad? Hur framtidens Stockholm ska se ut avgör väljarna 2018.

Joakim Larsson (M)

oppositionsborgarråd i Stockholms stad

