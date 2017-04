"Vänner" blir musikal

Skådespelarna i "Vänner" på Emmygalan 2002. Den som förväntar sig att se dem i musikalen kommer dock att bli besviken. Arkivbild. Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

En ny musikal baserad på tv-serien "Vänner" har premiär i New York senare i år, skriver NME. Tidigare har en musikal baserad på serien satts upp i Chicago och trots att ingen av musikalerna har någon officiell koppling till den populära komediserien genererade Chicago-uppsättningen stort intresse. Den nya föreställningen, som äger rum i vännernas hemstad, kommer antagligen att möta ett än större publiktryck.

Den nya musikalen har fått namnet "Friends! The musical" och kommer att innehålla låtar med titlar som "The one where we make a million dollars an episode", "The only coffee shop in New York" och "We were on a break."

"Vänner" sändes mellan 1994 och 2004. Biljetterna till musikalen börjar säljas i juni.