Vann P4 nästa – är klar för Melodifestivalen

Musiktävlingen i Sveriges Radio P4, "P4 nästa", avgjordes på lördagskvällen i Linköping. Stiko Per Larsson vann med sin låt "Kumpaner".

I år hade en av finalisterna dessutom chansen att erbjudas en plats i Melodifestivalen som artist nästa år. Även detta erbjudande gick till Stiko Per Larsson.

– Det är helt makalöst att få uppleva. Det var en ganska bra halvtimme där, kan man säga. Jag är så otroligt tacksam att jag får vara med om den stunden, säger han till TT.

Stiko Per Larsson har spelat musik sedan tonåren. Första plattan släppte han när han var 30 år, sedan dess har han spelat in fyra album till. Han är också känd för sina vandringsturnéer, där han går mellan olika städer, spelar på kvällarna och samlar in pengar till välgörenhet.

– Många vet att jag finns men jag har aldrig fått några stora genombrott, och här kommer det tillbaka retroaktivt inom en halvtimme. Det är helt otroligt, säger han.

Har du några idéer till Melodifestivalen?

– Jag har några sånger som ligger och lurar som jag tror skulle kunna funka. Vi får väl sätta oss ned, jag och mitt skivbolag, och fundera på vad vi ska göra. Men jag har ju en stund på mig, så jag ska njuta av den här karamellen en stund och så tänker jag framåt på måndag, säger Stiko Per Larsson.

Fakta: "P4 nästa" Sveriges radios musiktävling "P4 nästa" hette förut "Svensktoppen nästa" och sändes första gången 2008. I finalen står åtta av de tjugofem lokala vinnarna, vinnaren i riksfinalen får en tid efter finalen en utmanarchans till Svensktoppen.