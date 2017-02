”Vanliga företag kan bekämpa övergrepp”

I dag finns det effektiv bildmatchningsteknik som upptäcker om någon hanterar känt övergrepps­material på sin jobbdator, skriver författarna. Foto: Bertil Ericson/TT (Arkiv)

Arbetsgivare spelar en viktig roll bland de aktörer som kan och borde agera mot och förebygga sexuella övergrepp på barn.

De flesta arbetsgivare förser sina ­anställda med arbetsverktyg i form av datorer och internetuppkoppling – och med det kommer ett ansvar att se till att dessa inte används för olagliga handlingar. Dock visar undersökningar att de som laddar ner, tittar på och delar övergreppsmaterial på barn ofta använder arbets­givarens utrustning för att begå dessa brott. Anledningen är enkel: arbetsdatorn är oftast den man enbart själv har tillgång till och inte delar med famil­jen.

I Sverige är cirka 4,9 miljoner människor förvärvsarbetande, inom privat och offentlig sektor. Erfarenhet visar att en till två personer på 1 000 använ­der sin jobbdator för att ladda ner, titta på och dela övergreppsbilder. Det är mellan 4 900 och 9 800 personer. Arbetsgivare, såväl privata som offent­liga, spelar därför en viktig roll bland de aktörer som kan och borde agera mot och förebygga sexuella övergrepp på barn.

I dag finns det effektiv bildmatchningsteknik som upptäcker om någon hanterar känt övergrepps­material på sin jobbdator. När polisen bedömer en bild som olaglig får den ett digitalt fingeravtryck som gör att bilden går att upptäcka när den han­teras. Den teknik som finns tillgänglig för arbets­datorer gör det också möjligt att komma runt en del av utmaningarna med kryptering och darknet som i dag försvårar polisens arbete. För att kunna titta på bilderna eller filmerna måste man öppna dem på en dator, och då går de att upptäcka, och det är just det som en enkel teknisk programvara kan göra. Detta gör inte att företagen vare sig kränker de anställ­das integritet eller tvingas utföra polisens jobb, men det innebär att nätet blir mer finmaskigt och att fler övergrepp kan upptäckas.

Redan i dag utreder Polisens nationella opera­tiva avdelning (NOA) närmare två fall per vecka, drygt 80 fall per år, som har genererats av den här typen av teknik. Dock finns det fortfarande många företag, myndigheter och andra aktörer som inte har uppmärksammat hur deras datorer och nätverk kan användas i syfte att begå barnpornografibrott. Telia är ett av de företag som har installerat tek­niken på samtliga datorer. Stödet hos personalen har varit massivt och Telia, som bland annat ­talat om sitt arbete under World Economic Forum i ­Davos, delar gärna med sig av sina erfarenheter till fler.

I Svenska Dagbladets och Aftonbladets artikel­serie #användarna belystes utförligt både omfattningen av sexuella övergrepp mot barn på nätet och kopplingen mellan att titta på övergreppsmaterial och att själv begå sexuella övergrepp. Det är inte längre möjligt att säga att man inte vet att detta brott existerar, eller att man inte känner till de tekniska lösningar som upptäcker om anställda hanterar övergreppsmaterial. Teknik hos arbetsgivare är självklart inte hela lösningen. Det ersätter inte det ansvar som vi vuxna måste ta, det som vilar på föräldrar, förskole- och skolverksamheten, socialtjänsten, vården och teknikleverantörer. Eller förbättrad lagstiftning och ökade resurser till polis och rättsväsende. Men alla delar är nödvändiga för att lösa problemet.

Problemet med sexuella övergreppsbilder på barn på nätet kan kännas övermäktigt och skapa en känsla av vanmakt, men det finns enkel, effektiv och beprövad teknik för att bekämpa dessa övergrepp, som många fler arbetsgivare kan använda sig av.

Johan Dennelind

vd Telia Company

Paula Guillet de Monthoux

generalsekreterare World Childhood Foundation

Christian Berg

vd NetClean