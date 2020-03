Våning vid Stureplan har förvandlats till finkrog

Inga skyltar visar vägen och det känns som att smita in på en hemmahos-fest. I hallen står en klädställning framdragen och så fort vi slagit oss ner får vi in en aptitretare med yttepyttiga knäckesmörgåsar på bladtunt dillkrisp och en klick vispad crème fraiche blandad med saltad citron. Just den inlagda citrusen är en återkommande ingrediens i rätterna. I köket skymtar vi stora glasburkar som väntar på sin tur – ”de går åt som smör” konstaterar servitören.

Konceptet är en fyrarättersmeny (535 kr) som man byter ut med ungefär två månaders mellanrum.